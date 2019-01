Osobnosti, ktoré pôjdu na Ples v opere prvýkrát: Na parkete sa bude zvŕtať Evelyn aj nebojácna markizáčka

Svojou účasťou Ples v opere poctí tristo párov zložených z významných osobností kultúrneho, spoločenského či hospodárskeho života, pričom viacerí z nich sa na Plese zúčastnia po prvý raz.

Takými hosťami a hostkami sú herec Matej Landl, herečky Antónia Lišková a Eva Kramerová, známa aj ako Evelyn, vizuálny umelec Viktor Hulík, barytonista Pavol Remenár, režisér a herec Peter Bebjak, módna návrhárka Lenka Sršňová, modelka Linda Nývltová, investigatívna novinárka TV Markíza Kristína Kövešová, filmová producentka Adriana Kronerová, gitarista kapely Hex Martin Žúži, hokejový obranca a bývalý hokejový reprezentant Boris Valábik, zjazdový lyžiar a paralympijský víťaz Miroslav Haraus, prezident Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov Marek Machata či generálna riaditeľka Divadla Nová scéna Ingrid Fašiangová.

Celý výťažok aktuálneho ročníka podujatia poputuje opäť do programu inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. Nad aktuálnym ročníkom jedného z najvýznamnejších dobročinných spoločenských podujatí na Slovensku prevzal záštitu i prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska. „Väčšina ľudí si spája šťastie s udalosťami ako sú svadba, narodenie potomka či oslava úspechu. Mňa hreje pocit, že aj tento rok sa šťastní hostia dobročinného Plesu v opere podelia o svoje šťastie s tými, ktorí ho v živote až toľko nemajú a podporia to, čo pokladám v živote za najdôležitejšie, a tým sú deti a vzdelanie,“ vyjadril sa.