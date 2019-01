Česká moderátorka skolabovala vo výťahu: Prudká alergická reakcia na bežnú potravinu!

Šlo o život! Česká moderátorka a herečka Eva Decastelo (40) má za sebou nervydrásajúce chvíle.

V utorok v noci šla po predstavení na hotel, cestou sa zastavili na benzínovej pumpe, kde si od hladu kúpila chipsy. Hercom v hoteli ešte sprístupnili bazén, aby si mohli po dlhej ceste zaplávať. ,,Chcela som si dať dvadsať bazénov.vysvetlila pre denník Aha! Decastelo, ktorá má potravinovú alergiu.

Na recepcii zháňala neúspešne lieky, tak poprosila kolegu Bořka Slezáčka aby ju odviezol do nemocnice. ,,Videla som, ako sa Bořek o mňa bojí a vedela som, že ak nedostanem injekciu, tak sa udusím," opisuje moderátorka a herečka, ktorú čaka strastiplná cesta. ,,Celý čas som mala hlavu vystrčenú z okna, aby sme chladom tlmili opuch. Už som nemohla ani dýchať, mala som jazyk napuchnutý tak, že som nemohla zatvoriť ústa," šokuje.

Eva je vďačná za duchaprítomnosť hereckého kolegu. ,,Vo výťahu v nemocnici som pred ním skolabovala, takže mi naozaj zachránil život." V nemocnici jej podali kortikoidy a o desať minút jej opuch ustúpil a bolo lepšie, no aj tak ju umiestnili na JIS-ku. Ako Eva zistila, dostala alergickú reakciu na mak. ,,Strážim sa, objednávam si veci a pýtam sa na zloženie. Ale pri chipsoch som si to neprečítala. Nenapadlo mi, že dá niekto do lupienkov mak. Odteraz so sebou budem nosiť adrenalínové pero," povedala Decastelo pre Aha!.

Vážnosť situácie potvrdil denníku aj Slezáček. ,,Keď sme prišli do nemocnice, tak som si myslel, že už ju tam ani neodnesiem. Už nedýchala. Mal som strach, že zomrie. Šli sme v tme a potom, keď som videl Evu vo výťahu, to ani nebol človek - ako by pristála z vesmíru. Mala obrovskú hlavu, bola celá modrá," povedal.