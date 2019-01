Zúfalý klub prehovára svoju najväčšiu hviezdu: Ak zostane, toto ho čaká do konca života!

Prísť o najväčšiu hviezdu? V žiadnom prípade! Najväčšia ofenzívna sila Blue Jackets Artemij Panarin (27) stále nepodpísal nový kontrakt a celý región vymýšľa, ako šikovného Rusa v Ohiu udržať.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Generálny manažér klubu Jarmo Kekalainen pribehol s lukratívnou ponukou osemročného kontraktu. Márna snaha. Panarina, ktorý sa po sezóne stane voľným hráčom, totiž viac láka angažmán v teplej Floride!



Čo by teda mohlo strelecké eso presvedčiť k zotrvanie v meste na sútoku riek Scioto a Olentangy? Vodka! A ak ani tá nie, tak už nič.



Tamojšia destilérska spoločnosť High Bank teda vyrazila do boja. Prišla s ponukou, ktorú by odmietol málokto, nieto čistokrvný Rus. Po meste vyvesila billboardy s prosebným a zároveň motivujúcim odkazom: "Zostaň v Columbuse a uži si zadarmo High Bank do konca života!"



Firma chce Panarina za každú cenu presvedčiť, aby ešte vydržal a čoby líder pomohol mužstvu k vytúženému Stanley Cupu. "Zostaň smädný," je motto originálnej kampane, ktorým likérka burcuje fanúšikov na zdieľanie hashtagu a Panarina tak predsa len donútili k zmene názoru. Bude to stačiť?