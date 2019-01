Brunetka († 22) sa v bare zoznámila s mužom: Odišli domov a... Hrozivý nález v záhrade

Mladá žena sa v bare zoznámila s mužom. Príbeh lásky sa ale skončil krvavo.

Američanka Jenna Burleigh († 22) si vyšla do baru vo Philadelphii zabaviť sa. Tam sa zoznámila s Joshuom Hupperterzom (30). Spoločná noc potom neskôr pokračovala v jej neďalekom apartmáne. No namiesto romantickej lásky sa z toho vykľula tragédia.

Dvojica sa v byte pohádala. Podľa žaloby Jenna odmietla análny sex s Joshuom. Muž sa rozzúril, ženu začal biť a napokon ju dobodal kuchynským nožom. Jennino nevládne telo potom zabalil do igelitu a hodil do auta. Joshua potom odišiel do domu svojej starej mamy vzdialeného 100 míľ (160 km). Telo potom zakopal v záhrade domu, kde ho našli o niekoľko dní.

Joshua na súde. Tvrdí, že Jennu zabil jej spolubývajúci, ktorý sa zaplietol do ich hádky. Či mu súd skutočne uverí, je otázne. Pojednávanie stále prebieha. Joshua však čelí hrozbe doživotného väzenia.