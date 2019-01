Vodiči MHD po útoku na autobus: S agresívnymi šoférmi a cestujúcimi sa stretávajú takmer denne

Rizikové povolanie? Streľba na vodiča MHD, ktorá sa odohrala v Bratislave v utorok popoludní, otriasla hlavným mestom aj samotnými vodičmi. Dvaja z nich Novému Času prezradili, že s bezohľadnosťou na cestách, arogantnými šoférmi či agresívnymi cestujúcimi sa stretávajú takmer každý deň.

Svoju prácu rozhodne nepovažujú za bezpečnú. Šoférovi autobusu X72 išlo doslova o život. V utorok o 13. hodine stál v pruhu pre autobusy na svetelnej križovatke Prievozskej ulice a Mlynských nív. Vedľa neho v ľavom pruhu zastavil Fiat Punto, z ktorého spolujazdec cez stiahnuté okno vystrelil zo zbrane.

Incident sa našťastie zaobišiel bez vážnych zranení. Po guľke ostalo rozbité okno autobusu, čím Dopravnému podniku Bratislava (DBP) vznikla škoda 250 eur. Polícia začala v súvislosti s týmto prípadom trestné stíhanie vo veci výtržníctva.

Arogancia a vyhrážky

Útoky na vodičov MHD sa odohrali už v minulosti. Ich práca sa stáva čoraz viac rizikovejšia, pretože ľudia čím ďalej, tým viac agresívnejší. „Práve včera mi jeden vodič ukázal prostredník len preto, lebo som mu slušne naznačil, že mám prednosť. Celkovo to nie je bezpečná práca, lebo my nemôžeme robiť nič. Dokonca nás istý čas kontrolovali, či pri sebe nemáme zbraň,“ prezradil nám vodič DPB pod podmienkou, že jeho meno ostane v anonymite.

Dodal, že v prípade problémov najprv musia volať dispečing a odstaviť vozidlo. To sa však nepáči cestujúcim.Ja som ho našťastie ešte nikdy nevyužil,“ vysvetlil. K tvrdeniam tohto vodiča sa pridal aj jeho kolega, ktorý tiež nechce byť menovaný.

„Je to tu ako na divokom západe. Vodiči nám vchádzajú do pruhu, myšičkujú, trúbia na nás, nepustia nás zo zastávky. Koľkokrát vystúpia z auta a vyhrážajú sa nám,“ opísal tvrdú bratislavskú realitu a dodal: „Ja nikdy nejdem do konfliktu, veď mám v autobuse kopu cestujúcich.“

Pomôžu kamery?

Podľa hovorkyne DPB Adriany Volfovej vodiči MHD sú poučení, že v prípade akéhokoľvek incidentu majú kontaktovať dispečing. „Ten vyselektuje na základe GPS polohu vozidla, vyšle na miesto hliadky a v prípade mimoriadnych situácií aj SBS či políciu. Ak je to potrebné, zabezpečí aj príchod záchranárov,“ povedala s tým, že prípady napadnutia vodičov MHD sa eliminovali.

„Nový vozidlový park je vybavený vnútorným a vonkajším kamerovým systémom. Rapídne klesá aj vandalizmus páchaný na vozidlách,“ vysvetlila Volfová. Dodala tiež, že dopravný podnik dôveruje opatreniam polície na zabezpečenie poriadku a urobí všetko potrebné, aby sa utorkový incident vyšetril čo najrýchlejšie.

Útoky na vodičov MHD

24. 9. 2015

Opitý cestujúci strieľal zo zbrane v autobuse.

4. 6. 2016

Na vodiča električky cestujúci vytiahol nôž.

8. 6. 2018

Dvaja mladíci sa šoférovi vyhrážali smrťou.

Cítite sa v MHD bezpečne?

Rozália (76), dôchodkyňa

Cestujem autobusom, ale veľmi nechcem. Radšej som, keď ma odvezú synovia. Ale keď už musím, tak idem. Samozrejme, že sa cítim ohrozená, ale takéto niečo sa môže stať, aj keď človek ide po ulici za bieleho dňa.

Andrea (64), dôchodkyňa

MHD využívam pravidelne. Neviem o tej streľbe nič bližšie, takže momentálne ani veľmi nerozmýšľam nad tým, že by som sa necítila bezpečne. Určite ma to neodrádza cestovať autobusom, stále sa cítim bezpečne.