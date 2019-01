O Brychtovú sa televízie netrhajú: Skúsená moderátorka zostala bez práce

Stále nevie, ako ďalej! Moderátorka Katarína Brychtová (51) je známa z televíznych obrazoviek. Dlhé roky hviezdila najmä vo verejnoprávnej televízii, kde sa jej ušlo hneď niekoľko projektov.

Tam za svoje pôsobenie predviedla vysoké kvality, no ako sa s odstupom času zdá, tak ani popularita a dlhoročná prax nie sú zárukou istej práce. Katka je už totiž dlhšie bez príležitosti, no ako nám prezradila, tak na svoj veľký comeback je viac ako pripravená.

Brychtovej meno sa vždy spájalo s moderátorskými skúsenosťami, ktoré brunetka za svoje dlhoročné pôsobenie na obraze nadobudla. Do jej repertoára pritom patrila Pošta pre teba, Naj dedinka Slovenska, Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou či Nečakané stretnutia. Potom však prišiel zlom a Brychtová sa pred kamery postavila, ale v úplnej inej úlohe, na akú sme boli zvyknutí. Týždeň skúšala šťastie v markizáckej reality show Farma.

Po odchode zo statku sa opäť po nej zľahla zem. Keď sme sa jej spýtali na nové projekty, bolo jasné, že televízie sa o ňu netrhajú. „Na mojej práci je úžasné to, že neviem, čo so mnou bude, no verím, že nejaká televízia prejaví o moje služby záujem,“ povedala Novému Času Katka, ktorá verí, že čas na jej veľký návrat nastane už čoskoro.

Dlhé roky skúseností

2004 - 2014 - Pošta pre teba

2015 - 2016 - Nečakané stretnutia

2015 - 2016 - Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou

2014 - 2017 - Naj dedinka Slovenska

2018 - Farma (TV Markíza)