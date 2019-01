Futbalová budúcnosť Mareka Hamšíka je stále otázna: Odíde do Brazílie?

Bola by to bomba! Marek Hamšík (31) vraj môže prestúpiť aj do Brazílie.

Pre futbalovú verejnosť málo pravdepodobná záležitosť, no Martin Petráš (39), agent kapitána SSC Neapol, si to vie predstaviť. V rozhovore pre CalcioNapoli24 nevylúčil ako najbližšiu destináciu lídra slovenskej reprezentácie ani krajinu päťnásobných majstrov sveta.

Hamšíka ťahalo do Číny už minulé leto niekoľko prvoligových klubov. Ani jeden z nich však nesplnil základnú podmienku majiteľa neapolského klubu Aurelia De Laurentiisa. Šéf SSC odmietal vtedy predať Slováka za menej ako 30 miliónov eur. „Nikto toľko neponúkol. Hovorilo sa o sumách 15, možno 20 miliónov, ak by sa to rozložilo na niekoľko rokov. De Laurentiis bol však zakaždým neoblomný,“ pripomenul Petráš.

Záujem mužstiev z najľudnatejšej krajiny sveta pretrváva. Najnovšie vstúpil do hry o jeho získanie aj osemnásobný japonský klub Kashima Antlers. Podľa denníka Tuttosport by mohol Hamšík opustiť Neapol už po tejto sezóne, keď jeho cena zákonite klesne. Zmluva pod Vezuvom mu vyprší budúce leto s možnosťou opcie o ďalší rok. Petráš: „Ak ju Marek predĺži, kariéru ukončí v Neapole a potom by chcel ísť do Slovana Bratislava, v ktorom začínal. Na vysokej úrovni dokáže hrať ešte štyri roky.“

Hamšík momentálne maróduje so zadným stehenným svalom, ktorý si natiahol koncom roka v zápase s Interom Miláno. Jeho stav sa zlepšuje a už trénuje individuálne. „Zotavenie z takéhoto zranenia trvá asi mesiac. Marek mi povedal, že by rád stihol už duel proti AC Miláno v závere mesiaca,“ dodal hráčov agent.