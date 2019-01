Vlhová dokázala nemožné: Zvíťazila napriek silnému zápalu priedušiek

Pre zdravotné ťažkosti takmer nenastúpila! Petru si zobrali do parády viacerí lekári a hoci zápal priedušiek nie je jednoduchá diagnóza, vo Flachau sa nakoniec predstavila a senzačne zvíťazila. Čo ju postavilo na nohy?

Choroba kvári tím našej lyžiarky už viac ako týždeň. Zdravotné ťažkosti majú okrem súrodencov aj asistent trénera Matej Gemza, servisman Pierluigi Parravicini či kondičný tréner Šimon Klimčík. „Môj tím sa trošku rozpadá. V Záhrebe musel ísť môj brat do nemocnice, teraz musela byť moja mamina v posteli,“ prezradila Peťa, ktorá sa pred štartom vo Flachau tiež necítila práve najlepšie.

„Bola chorá, ťažko kašľala, pichalo ju na pľúcach a necítila sa dobre,“ prezradil na svoju dcéru otec Igor Vlha (53). Miestny lekár jej nakoniec podal „zázračnú“ injekciu, ktorá Petru spolu s jej odhodlaním postavila na nohy. „Je neskutočná. Vstala a povedala - jasné, štartujem a dnes dám Shiffrinovú. A dala,“ povedal nám s obrovskou radosťou jej otec.

Z veľkého úspechu sa však nemohla naplno radovať. Na pódiu si síce srkla z fľaše šampanského, na oslavu s fanúšikmi nakoniec nešla a zo svahu si to namierila rovno do postele.. Jej verní priaznivci, ktorých sa tu zišli asi dve tisícky, sa zabávali až do polnoci.