Ministerka Lubyová: Pochybuje o vierohodnosti komisie, ktorá skúma podozrenie na plagiátorstvo

Ministerka školstva Martina Lubyová po dnešnom rokovaní vlády uviedla, že ak unikajú informácie z komisie, ktorá skúma podozrenie na plagiátorstvo záverečných prác na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) a zaviazala sa k mlčanlivosti, mohla by pochybovať o jej vierohodnosti.

Lubyová tak reagovala na otázku Denníka N, podľa ktorého sa zistenia komisie zhodujú s tvrdeniami denníka, že rigorózna práca predsedu parlamentu Andreja Danka bola skompilovaná z piatich učebníc.

Výsledky preskúmania a návrhy opatrení komisia predloží najneskôr do 11. januára 2019 predsedovi Akademického senátu UMB, ktorý o nich následne bude informovať Akademický senát UMB, a tým aj verejnosť, keďže zasadnutia akademického senátu sú verejné.

Vláda v stredu schválila novelu vysokoškolského zákona, ktorá sa týka odoberania akademických titulov. Podľa Lubyovej by sa mali báť jedine tí, ktorí získali titul v dôsledku úmyselného trestného činu alebo im prácu napísal niekto iný. „Tieto dve veci sa tam riešia. To, že ide o trestný čín, môže skonštatovať jedine súd. Ak trestný čin súvisel so štúdiom, tak potom sa bude rozhodovať o odoberaní titulu. Orgán, ktorý titul udelil, tak ho aj odníma," vysvetlila šéfka rezortu školstva.

Akademická komunita ministerstvu školstva navrhla, aby do novely zaviedli aj možnosť vzdania sa titulu zo strany samotného človeka. O tom, o koľko rokov do minulosti sa bude môcť ísť pri odoberaní titulu, sa bude rokovať v parlamente.