Maroš ubližoval družke: Ľudia sa boja, čo bude, keď sa tyran vráti z basy

Vo väznici na strednom Slovensku si za týranie družky a dvoch synov odpykáva trest Maroš (36) z okresu Zvolen. Nad tým, že aj pred malými synmi mlátil družku, ostáva rozum stáť. Viacerí ľudia sa už teraz boja čo bude, keď sa vráti z väzenia.

Udalosti sa odohrávali vlani v neveľkom dome na okraji dediny v okrese Zvolen. Maroš pod vplyvom alkoholu mlátil družku (34) a dvoch maloletých synov (9, 10). Dokonca partnerke mačetou zaťal do predkolenia, vyháňal ju z domu, vulgárne jej nadával, a to všetko aj pred ich dvomi synmi.

Trestný senát Okresného súdu vo Zvolene bol k tyranovi, ktorému hrozil trest 7 až 15 rokov, zhovievavý. Rozsudok, ktorým súd poslal Maroša do väzenia na 7 rokov, je právoplatný. Odsúdený si odpykáva trest vo väzení na strednom Slovensku. Výkon mu skončí v roku 2025. Jeho synovia vtedy už budú takmer na prahu dospelosti.

Správa o tom, na koľko rokov išiel Maroš do väzenia, sa už rozšírila po dedine a rozhorčila viacerých ľudí. Niektorí sa pohoršujú nad tým, že tyran dostal trest iba sedem rokov. Iní si myslia, že na udalostiach má podiel aj Marošova družka, ktorá s ním neraz pila. "Bojíme sa, že keď sa Maroš z basy vráti, že situácia sa bude opakovať. A to by mohlo dopadnúť ešte horšie,..." povedala suseda Marošovej družky.