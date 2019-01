Prekvapivo úprimné priznanie Hammela o peniazoch a nehnuteľnostiach: Nevlastním vôbec nič

Slovenský spevák a hudobník Pavol Hammel vedie podľa vlastných slov celkom bezstarostný život.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Jeho šťastie a spokojnosť pritom podľa neho spočíva najmä v tom, že nič nevlastní. „Ja celý život nemám nič. Narodil som sa v dome na Jakubovom námestí a nevlastním vôbec nič. Dom, v ktorom teraz bývame, je druhej manželky, dom, v ktorom som býval predtým, som nechal deťom, auto mám na agentúru a okrem toho nemám vôbec nič. To je bezstarostný život, ničím sa nezaťažujem, nemám nič a je mi strašne dobre. Načo niečo vlastniť,“ podotkol v rozhovore pre agentúru SITA.



Rovnako, ako si známy umelec nehromadí majetok, neodkladá si podľa vlastných slov ani peniaze. „Všetko, čo zarobím, miniem. Idem na dovolenku a už sa mi nechce ísť ekonomickou triedou, tak si kúpim biznis. A čo. Mám na to svoj vek, deti sú zabezpečené a ja si žijem,“ poznamenal 70-ročný Bratislavčan.



Skutočné šťastie podľa neho spočíva najmä v uvoľnení a schopnosti tešiť sa. „To je základ všetkého. Každý hovorí, že to musí byť v hlave. Však jasné, ale to sa treba naučiť! Kto má rakovinu štvrtého stupňa, darmo to má v hlave, keď už je chorý a taký človek sa aj ťažko z niečoho teší. To tešenie treba práve na to, aby sa chorobám predišlo. Ja sa teším skoro stále. Keď sa ma niekto spýta, ako sa mám, poviem úprimne, že bohovsky, lebo sa aj mám bohovsky. A možno sa tak niekedy ani celkom nemám, ale v konečnom dôsledku si poviem, že sa mám a som šťastný,“ uzavrel hudobník s úsmevom.