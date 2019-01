Nečakané odhalenie o Petre Vlhovej: Brat sa obetoval kvôli jej kariére

Veronika Velez-Zuzulová svetu ukázala,že lyžovať sa dole kopcom vieme aj na Slovensku, no Petra Vlhová (23) je superstar jazdiaca ešte o level vyššie.

Zázračná Liptáčka nám posledné týždne robí radosť priam nepretržite a my sme sa preto rozhodli predstaviť vám ju zbližša. Ozaj, vedeli ste o nej, že...?

... k lyžovaniu ju rodičia viedli už od troch rokov?

... jej otec mal kedysi bufet na Čertovici a neskôr prevádzkoval podobné zariadenie v Jasnej na Záhradkách, takže Petra mala k lyžiarskym svahom od malička naozaj veľmi blízko?

... je juniorskou majsterkou sveta v slalome v kategórii do 18 rokov a stala sa tiež víťazkou slalomu na zimných olympijských hrách mládeže 2012?

... pôvodne lyžoval aj Petrin o štyri roky starší brat Boris, no keďže pre rodinu bolo ťažké finančne to celé utiahnuť, musel s tým skončiť? Naša elitná lyžiarka to vraj nikdy necítila ako väčší záväzok. „Skôr mám záväzok hlavne kvôli rodičom, ktorí tomu obetovali všetko, aby mohli mať najlepšiu dcéru na svete,“ povedala.