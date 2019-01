Otec Hamšíka spravuje futbalistove kráľovské zárobky: Ako točím Marekove peniaze

Investície do pôdy, nehnuteľností, priemyselného parku... Dlhodobo nadštandardné zárobky našej futbalovej hviezdy Mareka Hamšíka (31) spravuje a ďalej rozmnožuje jeho otec Richard Hamšík (49),s ktorým sme sa otvorene porozprávali nielen o rodinnom biznise, ale aj o jeho vzťahu so slávnym synom.

Väčšina ľudí o vás vie len to, že ste Marekov otec, tu sa však váš vzťah zďaleka nekončí, však?

Dá sa povedať, že sme skôr ako kamaráti či bratia. Sme takmer v dennodennom kontakte a všetko riešime spoločne. Pokiaľ ide o športovú stránku, Marek má od štrnástich rokov svojho manažéra, pána Vengloša. Ja som zase jeho pomocnou rukou, pokiaľ ide o aktivity mimo futbalu, vediem jeho firmy a starám sa o jeho financie v rámci podnikania na Slovensku. Veľa hráčov má svojich manažérov na financie, ale myslím, že je ideálne, keď financie športovcov spravuje rodina. Je tam omnoho väčšia istota, že sa s jeho zárobkami nič nekalé neudeje.

Necháva vám voľnú ruku s odôvodnením, že má v hlave len šport a ďalší zápas Neapola?

Nie, to by som si voči nemu nedovolil. Tie peniaze nie sú moje. Navrhujem mu, kam by bolo podľa mňa vhodné investovať. Máme okolo seba ľudí zo stavebníctva či z realít, sú to kamaráti, s ktorými sa poznáme celý život. Oni vedia, že ak nám niečo ponúknu a popálime sa, potom už s nimi robiť nebudeme. Marek vlastní viaceré nehnuteľnosti a ja sa o ne starám. Ale má všetko pod kontrolou - nezaťažujem ho veľmi, no zásadné rozhodnutia robí vždy on.

Kam presne smerujú vaše investície?

Ako som povedal, doteraz som riešil hlavne nehnuteľnosti. Investície išli do pôdy - predali sme 33 pozemkov, boli vytipované dve budovy v Banskej Bystrici, ktoré sme kúpili. Kúpili sme tiež priemyselný park s rozlohou 14 000 štvorcových metrov, kde staviame haly a naposledy kaštieľ vo Vlkanovej.