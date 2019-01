Nitra zvládla duel s Trenčínom: Na špici tabuľky je poriadne dusno

Hokejisti Nitry triumfovali na vlastnom ľade 3:1 nad hráčmi Trenčína v utorňajšom stretnutí 49. kola Tipsport ligy. Skóre otvoril v úvode druhej tretiny domáci Daniil Fominych.

Na ďalšie góly si diváci museli počkať až do záverečnej desaťminútovky. V 51. min zvyšoval na 2:0 pre "corgoňov" Erik Čaládi. Už o minútu znížil útočník hostí Marek Hecl. Trenčanom sa však už nepodarilo vyrovnať. Naopak, tretí zásah domácich pridal do prázdnej bránky Marek Slovák. Nitre patrí v tabuľke 2. priečka so ziskom 82 bodov, Trenčín je siedmy so 67 bodmi.

Utorňajšie stretnutie malo slávnostný úvod. V novembri 2018 musel pre pretrvávajúce problémy s chrbtom ukončiť svoju hokejovú kariéru útočník Tibor Kutálek. Tri sezóny pôsobil aj v Nitre a pred zápasom s Duklou Trenčín mu klub pripravil krátky ceremoniál s poďakovaním. Tibor Kutálek odohral za Nitru 122 zápasov základnej časti, strelil 31 gólov, prihral na 37. V play-off nastúpil v drese s Nitry na 37 zápasov, dal 12 gólov a zaznamenal 14 prihrávok. Pamätné sú najmä jeho výkony v majstrovskom play-off 2016. V semifinálovej sérii proti Zvolenu, ktorá sa hrala na sedem zápasov, dal gól v piatich z nich. Presné zásahy mu pribudli na konto aj v prvom a druhom zápase zlatej finálovej série proti Banskej Bystrici. Okrem toho strelil víťazný gól v domácom zápase so Stavangerom, ktorý rozhodol o víťazstve Nitry v skupine CHL.

Na čele tabuľky ostáva Banská Bystrica s 86 bodmi. Nitra, Zvolen a Košice majú zhodne po 82 bodov a o dva menej má piaty Poprad.

Hokej - Tipsport liga 2018/2019 - 49. kolo - utorok:

HK Nitra - HK Dukla Trenčín 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Góly: 22. Fominych (Miroslav Pupák, B. Rapáč), 51. Čaládi (B. Rapáč, M. Versteeg), 60. M. Slovák (S. Buček) - 52. M. Hecl (Sádecký, Gula)

Vylúčení: 5:7 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Novák, Fridrich - Orolín, Frimmel, 1395 divákov

HC Košice - HK Poprad 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Góly: 4. Spilar (Koch, L. Nagy), 15. Klíma (Ignatuškin, Hričina), 23. L. Nagy (Šedivý, Spilar) - 15. Abdul (Lichanec, Petran), 18. D. Bondra (Ťavoda, Heizer), 25. P. Svitana (Olejník, Mlynarovič), 48. S. Takáč, 58. Zagrapan

Vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, rozhodovali: Štefík, Valach - Stanzel, Gajan st., 3045 divákov

MsHK Doxxbet Žilina - HC '05 iClinic Banská Bystrica 4:5 po predĺžení (2:1, 2:1, 0:2 - 0:1)

Góly: 6. Surovka (Barta), 15. Podešva (Beránek, Barta), 31. Hvila (Surovka, Dubeň), 35. Barta (Dubeň, Beránek) - 8. T. Török (Róth), 38. Southorn (Faille, Selleck), 53. K. Sloboda (M. Bartánus), 60. Southorn (Faille, Asselin), 62. Higgs (M. Bartánus, Southorn)

Vylúčení: 1:1 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Müllner, Babic - Valo, Árkovics (Maď.), 367 divákov

HKM Zvolen - MHC Mikron Nové Zámky 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Gól: 60. Špirko (Kytnár, Vandane)

Vylúčení: 4:6 na 2 min, navyše Michal Chovan (Zvolen) 10 min za nešportové správanie sa, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Korba, Soós (Maď.) - Jobbágy, Kis-Király (Maď.), 928 divákov

HC 07 Detva - DVTK Jegesmedvék Miškovec 2:1 po sn (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 60. Hodgson (Mar. Chovan, Betker), rozh. nájazd: Valent - 53. Kulmala (Galanisz, Pance). Rozhodovali: Jonák, Goga - Rojík, D. Konc ml., vylúčení: 3:6 na 2 min, navyše: Slovák 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 334 divákov.