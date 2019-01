Advokát Daniel Lipšic: V Kočnerovom sejfe boli len dve nahrávky

Nová Kočnerova kauza pripomína bábkové divadlo! Akurát, že v úlohe maňušky sa mal objaviť jeden z najvyšších ústavných činiteľov, bývalý šéf Generálnej prokuratúry Dobroslav Trnka.

Ťahať za nitky nemal nikto iný ako podnikateľ obvinený z falšovania zmeniek a podozrivý v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27). Naznačovať to majú tajné nahrávky z podnikateľovho trezoru, na ktorých má Kočner Trnkovi rozkazovať a vyratúvať, kde všade ho korumpoval. O prípade pre Nový Čas prehovoril advokár Daniel Lipšic.

Vedeli ste o tom, že takúto nahrávku zaistili?

- Tú informáciu som mal, ale takisto som mal informáciu, že informácia bude postúpená ďalej a bolo by dobré, aby to bolo postúpené čo najrýchlejšie a začalo sa vyšetrovanie. Tie informácie z nahrávky sú mimoriadne vážne.

Mali ste informáciu, čo bolo obsahom?

- Vedel som to, čo aj bolo zverejnené, že sa tam nachádza rozhovor s Trnkom týkajúci sa úplatkov vo vzťahu k Majskému, Glance House, voľbe generálneho prokurátora.

Platí aj pre vašich klientov, že zistenia z vyšetrovania v správny čas zverejnia?

- Myslím si, že vo vyšetrovacom spise úkladnej vraždy tá nahrávka nebude, pretože bude postúpená inému vyšetrovaciemu tímu. Čiže my s obsahom asi ani nebudeme oboznámení. To podozrenie z korupcie, ktoré z nahrávky evidentne vyplýva, predpokladám, že nebude vyšetrovať tím, ktorý vyšetruje vraždu.

Vy by ste boli za to, aby nahrávku vyšetroval rovnaký tím ako vraždu?

- Je to kvalitný vyšetrovací tím, no teraz je podľa mňa kľúčové, aby boli identifikovaní a postavení pred súd objednávatelia vraždy. Nemyslím, že by bolo dobré, aby bol vyšetrovací tím zahltený ďalšími prípadmi.

Neohrozuje únik týchto čiastkových informácií vyšetrovanie vraždy?

- Podľa môjho názoru to vyšetrovanie nijako ne­ohrozí, keďže sa to týkalo funkčného obdobia generálneho prokurátora Trnku. Teda do roku 2011, niekoľko rokov pred vraždou. Práve naopak, myslím si, že môže takáto informácia vytvoriť tlak, aby sa začalo reálne vyšetrovanie podozrení z nahrávky.

Existujú len tieto dve nahrávky alebo môže verejnosť očakávať aj ďalšie?

- Podľa mojich informácií boli len tieto dve.

Môžu podľa vás byť podozrenia založené na pravde?

- Ja si veľmi dobre pamätám prepustenie Majského. Aj moju polemiku s Trnkom o prepustení alebo neprepustení. Spomínam si aj na tlak, ktorý vytváral na to, aby bol Majský prepustený, vymýšľal si argumenty. Ja som vo veci Majského dával dovolanie, keď bol prvý raz prepustený z väzby. Najvyšší súd mi vyhovel a povedal, že má vo väzbe zostať, čo vtedy uznal aj Trnka. Niekoľko týždňov sme o tom potom spolu nehovorili a zrazu som od môjho hovorcu náhodne zistil, že ho Trnka zrazu prepustil.

Ako napreduje vyšetrovanie vraždy?

- Stále sa to posúva ďalej, ale vyšetrovací tím si dáva pozor, o čom informuje.