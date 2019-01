Pogbov dojemný odkaz: TOTO poslal mladíkovi, ktorý bojoval s rakovinou

Vyhral ťažký boj. Mladému futbalistovi Juventusu Turín Bryanovi Dodienovi (14) diagnostikovali pred tromi rokmi rakovinu.

Náročný boj ale zvládol a cez víkend po prvý raz po liečbe nastúpil za turínsky tím hráčov do 15 rokov. No a osud mladého futbalistu si všimol francúzsky futbalista Paul Pogba (25), ktorý statočnému borcovi poslal dojemný odkaz na sociálnej sieti.

"Aké požehnanie, že Bryan zdolal rakovinu a nastúpil na prvý zápas za pätnástku Juventusu. Som na teba hrdý, môj priateľ, ďakujem ti za inšpiráciu pre mňa aj ostatných. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme," napísal k videu Pogba, do ktorého okrem iného pripojil spoločné fotografie.



Pogba podporoval Dodiena od doby, čo sa o jeho ochorení dozvedel. V roku 2016 mu venoval víťazstvo v Talianskom pohári, pred finálovým zápasom proti milánskemu AC si navyše pod čiernobiely dres obliekol tričko s odkazom "Bryana, som s tebou".