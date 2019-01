Ste single? Zlá správa! Podľa vedcov máte väčší problém než ľudia s nadváhou

Vedci šokujú novými zisteniami, ktoré sú zároveň varovaním: Ak ste single, mali by ste to čím skôr zmeniť!

Podľa novej štúdie vás totiž samotársky život môže zabiť skôr ako obezita.

Na univerzite Brigham Young v USA sa výskumníci lepšie pozreli na 218 štúdií, ktoré vysvetľovali zdravotné účinky osamelosti a sociálnej izolácie. Zistili, že sociálna izolácia zvyšuje riziko smrti človeka o 50 percent, zatiaľ čo obezita zvýšila toto riziko len o 30 percent, píše vt.co.

"Kontakt s ľuďmi, vyhľadávanie spoločnosti sa všeobecne považuje za základnú ľudskú potrebu, ktorá je rozhodujúca pre pohodu aj prežitie človeka," vysvetľuje doktorka Julianne Holt-Lunstad, vedúca autorka štúdie.

Tí, ktorí sú vo vzťahu by sa prirodzene nemali cítiť osamelí v porovnaní so single ľuďmi. Ukazuje sa, že mať pri sebe svoju druhú polovičku je niečo, čo nás napĺňa šťastím, splnenou túžbou, a je to priaznivé pre naše zdravie a dlhý spokojný život.

"Existujú spoľahlivé dôkazy, že sociálna izolácia a osamelosť výrazne zvyšujú riziko predčasnej úmrtnosti," vysvetľuje Holt-Lunstad a dodáva: "Vzhľadom na starnúcu populáciu sa očakáva iba nárast vplyvu samoty na zdravie, nakoľko mnohé národy na celom svete teraz naznačujú, že čelíme epidémii osamelosti."

Zatiaľ jej hlavným návrhom na pomoc v boji s epidémiou je zabezpečiť, aby mali deti sociálne zručnosti, ktoré im zabránia osvojiť si osamelosť. Takisto by sa mali vždy uistiť, že ani ostatní okolo nich nie sú osamelí.