Trauma na celý život: Dievčatko ostalo v dome so psom, ktorý ohrýzal tvár jej mŕtveho otca, nečakaná záchrana

Prešla si peklom, na ktoré až do konca svojho života nezabudne. Šesťročné dievčatko nášlo mŕtveho otca, no tým jej nočná mora ani zďaleka neskončila.

Malá školáčka z Mount Morris v americkom Michigane sa ocitla na celých 24 hodín sama v dome s mŕtvolou otca († 40), do ktorej sa pustil pitbull. Dievčatko, ktorého meno úrady nezverejnili, otrasný výjav odfotografovalo a zábery zverejnilo na Facebooku. Tam sa k nim dostala jej zhrozená stará mama.

Ako píše portá The Sun, babička zalarmovala políciu, ktorá prišla a školáčku z domu hrôzy zachránila. Muži zákona sa dostali do rodinného domu, kde naozaj našli dievčatko a dve osoby v posteli. Okrem otca totiž žilo dievča aj s nevlastnou matkou (36), ktorá ležala v bezvedomí vedľa mŕtveho muža. Školáčka tvrdila, že pitbull ohrýzal mužovu tvár. Dodala, že sa ráno zobudila a chcela ich zobudiť, no nereagovali. Rozhodla sa ich odfotiť a zdieľať na sociálnej sieti, čo zachránilo nie len ju, ale aj nevlastnú matku. "Toto šesťročné dievčatko si prešlo traumatickým zážitkom a dokonca zachránilo život," prezradila policajný náčelník Terence Green.

Polícia odovzdala odvážnu školáčku jej biologickej matke. Nevlastná mama skončila v miestnej nemocnici, kde je momentálne na jednotke intenzívnej starostlivosti. Pre policajtov je celý incident zatiaľ záhadou. Green však prezradil, že dvojica bola spájaná s drogovou trestnou činnosťou, preto túto možnosť nevylučujú. Dodal, že stále čakajú ná výsledky toxikológie, ktorá by ich dohady potvrdila alebo vyvrátila.