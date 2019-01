Dúbravka ešte pred dvanástimi mesiacmi chytal v českej lige: Bol to vynikajúci rok, no chcem viac

Úspech, ktorý určite poteší. Takto pred dvanástimi mesiacmi bol Martin Dúbravka (29) ešte brankárom Sparty Praha. Dnes je z neho najlepší hráč roka 2018 v severovýchodnom Anglicku podľa asociácie North East Football Writers.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Hoci ide o ocenenie regionálneho významu, v kolíske futbalu nie je zanedbateľné. Má už 36-ročnú históriu a v minulosti ho získali veľké postavy anglického futbalu, ako sú Kevin Keegan (67) či Alan Shearer (48).

Slovenského reprezentačného brankára budú dekorovať na galavečere 17. februára v Durhame. Dúbravka prišiel najskôr na hosťovanie, ktoré sa v máji zmenilo na prestup. S kvalitou výkonov rastie aj jeho cena. Už sa vyšplhala na úroveň 5 miliónov eur.

„Som prekvapený a veľmi si to cením. Znamená to pre mňa veľa, no bez spoluhráčov by som to nedosiahol. Minulý rok som bol na galavečere ako hosť. Som hrdý, že teraz prevezmem cenu ja. Ďakujem všetkým novinárom, ktorí za mňa hlasovali. Bol to vynikajúci rok a verím, že tento bude pre nás ešte lepší,“ povedal Dúbravka.

V novom prostredí sa bleskovo adaptoval a je jednotkou medzi žrďami. Španielsky manažér Rafael Benitez jeho príchod vôbec neľutuje. „V druhej polovici minulej sezóny bol naším rozdielovým hráčom a veľmi nám pomohol. Aj v tomto ročníku podáva vynikajúce výkony. Je to skúsený brankár, ktorý je výborným príkladom pre mladých,“ pochválil Slováka.

Dúbravkovi nevyšiel ligový zápas proti Manchestru United (0:2). Práve po jeho chybe, keď neudržal loptu v náručí, otvoril favorit skóre. Nebol to však dôvod, prečo nechytal cez víkend proti Blackburnu (1:1) v 3. kole FA-Cupu. Z dôvodu nabitého programu sa Benitez rozhodol pre rotáciu brankárov. „Prvý gól ovplyvnil vývoj. Padol po mojej chybe,“ komentoval Dúbravka, ktorý sa do bránky postaví v sobotu na Stamford Bridge proti Chelsea.