O zamrznuté chodníky pred domami sa majú po novom starať obce: Ako zvládajú boj so snehom?

Ľuďom povinnosti odbudli, mestám a obciam pribudli. Počas tejto zimy sa už o chodníky nemajú starať obyvatelia, pri ktorých domoch sa nachádzajú, ale mestá a obce. Novú povinnosť však zodpovední veľmi nezvládajú.

Na odhŕňanie snehu a odstraňovanie ľadu nemajú všetci dostatok ľudí, techniky ani peňazí. To, že všetky chodníky počas zimy nestihnú očistiť, vopred deklarovali. Mestám a obciam nepribudla len práca, ale aj zodpovednosť za zdravie občanov. „Z principiálneho hľadiska si myslím, že vyvesenie tabule, že chodník sa neudržiava, či oznámenia podobného obsahu by obec neochránilo,“ uviedol advokát Slavomír Slávik.

Takže za prípadné úrazy na neočistenom chodníku sú samosprávy zodpovedné a prípadnú škodu si od nich môžu ľudia vymáhať. V konečnom dôsledku by o náhrade rozhodovali súdy. „Budeme si musieť počkať na to, ako dopadnú prvé spory, ako dopadnú súdy,“ uviedol hovorca Združenia miest a obci Slovenska Michal Kaliňák. Ako doplnil, očakáva, že podobne ako v susednej Českej republike sa mestá a obce poistia a ak sa niekto zraní, dostane peniaze z tohto poistenia.

Bratislava

Katarína Kohútiková, hovorkyňa Kancelárie primátora Bratislavy

Hlavné mesto zabezpečuje zimnú údržbu v plnom rozsahu prostredníctvom zmluvného dodávateľa. Dispečing oddelenia správy komunikácií hlavného mesta vydáva pokyny podľa potrieb na základe vypracovaného operačného plánu zimnej údržby na komunikáciách I. a II. triedy. V rámci zimnej pohotovosti je v teréne 43 sypačov nad 4 tony, 11 sypačov do 4 ton, 60 ručných pracovníkov a s nimi spojená malá technika na zimnú údržbu chodníkov, námestí, priechodov pre chodcov.

Zvolen

Martin Svätuška, hovorca primátorky Zvolena

Mestu Zvolen po novom pribudlo do starostlivosti 80 km chodníkov, celkovo tak ich musí udržiavať až 120 km. Napriek takému výraznému nárastu sa napokon podarilo zabezpečiť ich údržbu - o jednu časť sa stará doterajší dodávateľ služieb, druhú udržiava mestské komunálne stredisko, na tretiu časť muselo mesto vysúťažiť nového dodávateľa.

Banská Bystrica

Dominika Mojžišová, hovorkyňa primátora Banskej Bystrice

Mesto Banská Bystrica, takisto ako ostatné mestá na Slovensku, nie je schopné v plnej miere zabezpečiť povinnosti správcov komunikácií pre peších (chodníky, schody), ktoré mu vyplývajú zo zmeny cestného zákona. Mesto však hľadá riešenia pre toto zimné obdobie v spolupráci s organizáciami, ktorých je zriaďovateľom. Riešenie je aj v zmluvnej spolupráci s podnikateľskými subjektmi v meste.

Poprad

Marián Galajda, hovorca mesta Poprad

Zimná údržba je zatiaľ bez komplikácií, Poprad sa vyhol extrémnym prídelom snehu a to, čo nasnežilo, sme zatiaľ zvládli. Pri maximálnom nasadení sme mali vonku 15 mechanizmov a 45 pracovníkov na ručné dočisťovanie chodníkov.

Banská Bystrica

Dominika Mojžišová, hovorkyňa primátora Banskej Bystrice

Kežmarok

Ján Ferenčák, primátor Kežmarku

Občania sa sami zapojili do údržby mesta. Prihlásilo sa nám 22 ľudí. Za odvedenú prácu dostanú finančnú odmenu. Štyri eurá za vyčistenie 50m². Po získaní SMS správy majú do ôsmich hodín svoj úsek vyčistiť od snehu. Sú to miesta, kde sa mechanizmy dostanú len ťažko alebo vôbec. Takto sa nám podarilo pri tejto nádielke snehu udržať naše komunikácie zjazdné a prechodné.

Michal Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska

Samosprávy majú so zmenou problém, ktorý znásobujú kalamitné udalosti posledných dní. Tam sa ukazuje, že sa to nedá zvládať. Paragrafy sú iné ako možnosti a schopnosti. Predpokladám, že táto zima bude dostatočná udalosť na to, aby sme si sadli k rokovaciemu stolu. Nikto nemôže povedať, že táto služba nič nestojí, lebo stojí peniaze. Či nemohli byť použité na niečo iné.

Kto je povinný očistiť chodník:

Do mája 2018

O sneh, ľad či nečistoty (reálne od tohtoročnej zimy) na chodníku sa mal postarať majiteľ priľahlej nehnuteľnosti (napr. domu), aj keď nebol vlastníkom chodníka.

Za prípadné náhrady škody po páde (zranenia, poškodenie oblečenia...) bol zodpovedný majiteľ priľahlej nehnuteľnosti.

Od mája 2018

(reálne od tohtoročnej zimy)

O sneh, ľad či nečistoty na chodníku sa má postarať ten, kto je jeho vlastníkom - správcom (obec).

Za prípadné náhrady škody (zranenia, poškodenie oblečenia...) je zodpovedný vlastník - správca chodníka (obec).

Čo robiť pri zranení na chodníku

Helena Kanderková, Allianz - SP

Ak chodec utrpí úraz na neudržiavanom c h o d n í k u , môže sa obrátiť priamo na príslušnú miestnu časť, ktorá chodník spravuje, alebo na obec, kde musí preukázať, že úraz sa stal na danom mieste. Ak išlo o vážny úraz, pri ktorom bol potrebný aj zásah sanitky, lekárska správa by mala obsahovať informáciu o mieste zásahu sanitky.

Pokiaľ nebol potrebný zásah sanitky, ale len ošetrenie u lekára, v lekárskej správe by malo byť uvedené aj miesto vzniku úrazu. Ak chodec utrpel úraz na chodníku, ale nevyhľadal lekára, ako dôkazový materiál odporúčame zhotoviť aspoň fotografi u miesta vzniku úrazu, v takom prípade je však dokazovanie komplikovanejšie. Prípadne môže byť použitý aj kamerový záznam z daného miesta.

Ministerstvo pravidlá meniť nechce

Karolína Ducká, hovorkyňa ministerstva dopravy

Rezort dopravy neplánuje novelizovať ustanovenie, podľa ktorého za odstraňovanie nedostatkov v schodnosti chodníkov, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom, by mali byť zodpovedné iné subjekty ako správcovia miestnych komunikácií. Naše stanovisko je jednoznačné.

Predošlá právna úprava bola neprimeraná a nespravodlivá najmä voči starším a chorým ľuďom, ktorí nie vždy dokázali okamžite reagovať napríklad na zmenu počasia a tým aj na zmenu stavu chodníka. A navyše niesli zodpovednosť v prípade úrazu a podobne.