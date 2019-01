Autorka Harryho Pottera to povedala na rovinu: Takto vykonávajú potrebu čarodejníci na Rokforte

Spisovateľka Joanne K. Rowlingová sa rozhodla fanúšikom prezradiť, ako to majú čarodejníci na Rokforte s vykonávaním potreby.

Potter a ďalší čarodejníci to majú jednoduchšie ako muklovia. Môžu si uľaviť kdekoľvek to na nich príde. To, čo po nich zostane, potom nechajú rýchlo zmiznúť, aby odstránili dôkaz. V Rokforte vraj na škole ani neexistovali toalety. Bolo to zbytočné. Študenti si uľavili kdekoľvek a len po sebe "upratali" mávnutím kúzelnej paličky.

Fanúšikovia Rowlingovej románov ale podotkli, že kúzlo zmiznutia sa na Rokforte učia až vo štvrtom ročníku. "Ako to teda robia mladší študenti?" Pýtajú sa milovníci Harryho Pottera na Twitteri. "Na Rokforte nemali ani toalety. Než prijali inštalatérstvo od muklov, čo bolo v osemnástom storočí, čarodejníci a mágovia si jednoducho uľavili tam, kde práve stáli, a potom nechali dôkazy zmiznúť," odpísala Rowlingová na Pottermore.