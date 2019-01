Radka sa prihlásila do novej jojkárskej šou: Záchrana v poslednej chvíli, testy priniesli alarmujúce výsledky!

Už tento utorok štartuje na obrazovkách televízie JOJ nová relácia s názvom Reštart, ktorá zmení životy ľudí. Sedemnásť súťažiacich sa popasuje nielen so svojimi nadbytočnými kilami, ale aj so svojou psychikou.

Cesta za novým životom však bude nesmierne náročná pre tridsaťjedenročnú mladú mamičku Radku Kaletovú, nad ktorou lekári zdvíhajú nejeden varovný prst. Jej výsledky meraní sú totiž priam alarmujúce! Dokáže sa nádejná speváčka vzoprieť a bojovať? Radka Kaletová, ktorá vedie spokojný a pohodový rodinný život so svojím manželom a dvomi deťmi, rozhodne také šokujúce výsledky od lekárov nečakala.

Jej veľkým snom je živiť sa spevom, avšak jej túžba vždy stroskotala pre obezitu. „Celý život som chcela spievať, ale myslím si, že speváčka musí aj dobre vyzerať,“ vzdychla si tridsiatnička. Žije tak v začarovanom kruhu chudnutia, diét, priberania a ďalšieho sklamania zo seba samej. Nadváha, ktorou trpí, však v jej prípade nie je už len estetickým problémom, ale predovšetkým zdravotným.

Po vstupných vyšetreniach sa ukázalo, že Radka má alarmujúce výsledky testov. „Priznám sa, že vy ste náš rekord. Sedemdesiatpäť percent z vášho organizmu tvorí tuk,“ povedal športový fyziológ Viktor Bielik. „To je veľmi veľmi veľa. Obezita je diagnózou. Ona je ešte mladá, ale už jej to spôsobilo viaceré zdravotné komplikácie.

V jej veku je ešte možné ich zvrátiť,“ skonštatoval internista Peter Tatár a dodal: „Pri takýchto hodnotách je veľká šanca, že Radka dostane cukrovku. Okrem toho má vysokú srdcovú frekvenciu a veľký obvod pása, čo významne znižuje dĺžku života. Zjednodušene povedané, ak so sebou Radka nezačne niečo robiť, môže to dopadnúť veľmi zle.“ Ako sa dokáže Radka so šokujúcimi výsledkami vyrovnať.