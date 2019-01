Opäť sa im lepí smola na päty: Slovan natiahol negatívnu šnúru prehier

Hokejisti Slovana Bratislava podľahli v nedeľňajšom zápase KHL na ľade Lokomotivu Jaroslavľ 0:1.

Domáci rozhodli tri minúty pred koncom zásluhou Jakuba Nakládala. Slovan prehral tretíkrát za sebou a je na poslednom mieste v Západnej konferencii. Tréner "belasých" Vladimír Országh sa musel vyrovnať s rozsiahlou maródkou, zo zostavy pre chorobu vypadli Žiga Jeglič, Casey Bailey a Ivan Švárny. Do zápasu nezasiahol ani Lukáš Klok, takže Slovan točil iba piatich obrancov. Bratislavčania vyšli naprázdno aj v treťom stretnutí na tripe, druhýkrát za sebou nestrelili ani gól. Výjazd uzavrú v utorok 8. januára na ľade Dinama Minsk.

Lokomotiv Jaroslavľ - Slovan Bratislava 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Gól: 57. Nakládal. Rozhodovali: Birin, Ovčinnikov - Gololev, Cavenkov, vylúčení: 0:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 8000 divákov.

Lokomotiv Jaroslavľ: Konovalov - Nakládal, Rafikov, Kronwall, Jelesin, Osipov, Čerepanov, Kutuzov, Afanasijev - Kozun, Alexejev, Kudrjavcev - Sannikov, Korotkvo, Averin - Korškov, Iľjenko, Jurtajkin - Červonenko, Ivanov, Apaľkov

Slovan Bratislava: Štěpánek – Sersen, Jánošík, Grman, Klok, Bačik, Gélinas - Lunter, Sukeľ, Červený – Rau, Taffe, Chipchura – Lamper, Buc, Hrnka – Sloboda, Baranov



Od začiatku sa išlo vo vysokom tempe. Viac z hry mal Slovan, ale doplatil na slabú efektivitu ofenzívy a pozornú obranu. Oba tímy pálili najmä z väčších vzdialeností, obaja brankári boli pozorní.

Po prestávke pokračoval bojovný výkon Slovana, ktorí si dokázali vytvoriť niekoľko sľubných pozícií, ale s nulovým gólovým výsledkom. Pred Čiliakom nepochodili ani Alexejev ani aktívny Kozun. Na opačnej strane bol blízko k otváraciemu gólu Sukeľ, jeho strela švihom sa odrazila od žŕdky do zadnej časti brankárovej helmy, ale bránkovou čiarou neprešla, čo potvrdil aj videorozhodca.

V úvode tretej tretiny dostali domáci príležitosť vyše minútovej presilovky 5:3, ale vylúčenia, vôbec prvé v zápase, Bačíka a Buca nevyužili. Na Slovane sa čoraz viac prejavovala vyčerpanosť a Jaroslavľ sa to snažil využiť. Skóre mohol otvoriť Červonenko, ktorý sa zmocnil puku za Čiliakovov bránkou, ale nepodarilo sa mu dotiahnuť akciu do gólového konca. Vzápätí dostali domáci ďalšiu príležitosť v presilovej hre, opäť však neuspeli vo finálnej fáze. Päť minút pred koncom sa dral poza obranu Jaroslavľa Červený, obrancovia mu však nedovolili zakončiť, na opačnej strane sa dostával do brejku Kozun, Jánošík ho za cenu faulu zastavil. A tentokrát sa Lokomotiv dočkal. Kozun prihral naľavo Nakládalovi a ten z prvej prepálil Čiliaka. Slovan v závere odvolal brankára, ale nepodarilo sa mu vyrovnať.