Trápenie herečky Halle Berry pokračuje: Najskôr útek z vlastného domu, potom ešte niečo oveľa horšie

Lepí sa jej smola na päty. Obľúbená herečka Halle Berry (52) musela utiecť zo svojho luxusného domu za 7 miliónov eur v kalifornskom Malibu pre obrovské požiare, ktoré sa v oblasti šírili ešte v novembri.

V tom čase netušila, že sa stane obeťou morských pirátov, ktorí jej dom aj vykradnú. Nebezpeční lupiči využili obdobie, keď viaceré celebrity vrátane Lady Gaga či Kim Kardashian West museli opustiť svoje multimiliónové majetky pre požiar, ktorý zničil tisícky príbytkov. Oskarová herečka žije v sedemmiliónovej haciende tesne pri pobreží. Práve od mora sa podarilo doplaviť pirátom, ktorí sa dostali k opusteným domom a niektoré z nich vrátane herečkinho doslova vyplienili.

Zmiznúť mali drahé umelecké diela a iné cenné predmety. „Títo zločinci boli chytrí. Vedeli presne, čo robia a využili, že im požiar poskytol dostatočné krytie na to, aby sa vyhli stretnutiu s majiteľmi,“ povedal zdroj magazínu Radar Online. Halle Berry opustila svoje obľúbené hniezdočko spolu so svojimi deťmi.

Krátko po tom sa na instagrame vyznala z toho, že je v bezpečí a myslí na ostatných. „Keď sa to dozvedela, nemohla sa vrátiť späť a poriadne zúrila,“ dodal zdroj. Celebrity si pritom uvedomovali, že môže dôjsť práve ku krádežiam. Upozorňoval na to aj manžel speváčky Pink, ktorý vyzýval na chránenie si majetku aj so zbraňami.