Päť dievčat († 15) zomrelo v únikovej miestnosti v Poľsku: Namiesto obyčajnej hry bojovali o prežitie

Päť spolužiačok v Poľsku oslavovalo narodeniny jednej z nich. Všetky mali iba 15 rokov a celý život pred sebou. Nechali sa zamknúť v únikovej miestnosti, aby pomocou série úloh vyriešili, ako sa z nej dostať.

V budove s atrakciou však vypukol silný požiar a všetky sa udusili skôr, ako prišla pomoc. Únikové miestnosti, nazývané aj escape room, sú v poslednom čase veľmi populárnou zábavou. Hráči sa v nich nechajú dobrovoľne zavrieť a riešia rôzne logické úlohy, aby sa dostali von. Päť dievčat z jednej triedy v Koszaline na severe Poľska sa takto v piatok večer nechalo zavrieť v miestnosti, ktorá má 7 štvorcových metrov. Kým boli vnútri, v čakárni pred miestnosťou začalo horieť.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Požiar spôsobil únik plynu z fliaš, ktoré sa používali na vykurovanie. Plamene sa veľmi rýchlo rozšírili a celú budovu zaplnil toxický dym. Muž (26), ktorý mal únikovú miestnosť na starosti, sa snažil k dievčatám dostať, ale oheň mu to nedovolil. Utrpel vážne popáleniny a skončil v nemocnici. Do miestnosti sa nakoniec so špeciálnym náradím dostali až hasiči. Všetky dievčatá sa však medzitým zadusili.

Poľský prezident Andrzej Duda to označil za obrovskú tragédiu. „Piatim radostným dievčatám, ktoré ešte len začínali žiť, ich život vytrhli. Nech Boh opatruje ich rodičov a najbližších,“ vyhlásil Duda. V Koszaline včera vyhlásili deň smútku a ľudia chodia na miesto tragédie zapaľovať sviečky.

Poľský minister vnútra Joachim Brudziński nariadil kontrolu bezpečnostných opatrení vo všetkých podobných atrakciách v Poľsku. V krajine je približne tisíc únikových miestností. Podobný počet je napríklad aj v Británii, kde ich bolo v roku 2013 iba sedem. Únikové miestnosti sú populárne aj na Slovensku.

Identitu piatej obete ešte nezverejnili.