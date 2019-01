Sen sa stal skutočnosťou: Slovensko postúpilo na majstrovstvá Európy vo volejbale!

Slovenskí volejbaloví reprezentanti si zabezpečili postup na majstrovstvá Európy 2019.

Stačilo im na to, že Moldavsko v nedeľňajšom zápase C-skupiny s Islandom získalo dva sety a tak už nemôže skončiť posledné v skupine. Zverenci Andreja Kravárika tak postúpia buď priamo ako víťazi skupiny, alebo z druhej priečky, keďže po nedeli nemôžu klesnúť v tabuľke druhých tímov pod piate miesto zaručujúce účasť na šampionáte.

Slováci v sobotu zvládli kľúčový zápas kvalifikácie, keď v športovej hale v Nitre zdolali Čiernu Horu 3:0 a v tabuľke sa dostali na prvé miesto. Na konte majú dvanásť bodov, Čiernohorci o dva menej. Kravárikovi zverenci sa predstavia v záverečnom zápase v stredu na Islande a ak vyhrajú akýmkoľvek skóre, udržia si prvé miesto v tabuľke. To by mali isté aj v prípade domáceho zaváhania Čiernej Hory s Moldavskom.

Na majstrovstvách Európy 2019 vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Slovinsku sa predstaví 24 krajín, teda rekordný počet. Z kvalifikácie postúpia na šampionát víťazi siedmich skupín a kvinteto s najlepšou bilanciou z druhých priečok. Keďže dve skupiny sú iba trojčlenné, v konečnom hodnotení "druhých" sa nebudú brať do úvahy výsledky proti tímom, ktoré skončia na posledných miestach v štvorčlenných skupinách. Slováci na ME nechýbali od roku 2007 a teraz to bude už ich siedma účasť v sérii a celkovo jubilejný desiaty štart na najvyššom kontinentálnom fóre.