Brankár dohnal malého fanúšika k slzám: Stačila jedna maličkosť

Brankár Minnesoty Wild ani nevedel, akú radosť spôsobil malému fanúšikovi už len tým, že nastúpil.

Kanadský gólman Devan Dubnyk (32) je totižto oblúbeným hráčom malého Evana Bella. Ten sa veľmi túžil na svoj idol pozrieť aj na živo. Nečakal však, že mu to bude trvať dlhú dobu, dokedy svoju hviezdu uvidí v akcii.

V dvoch zápasoch NHL na ktoré malý fanúšik cestoval sa Dubnyk nedostal do základnej zostavy. No na tretí pokus sa mu to konečne podarilo. Užil si zápas Minnesoty s Ottawou a tešil sa z Dubynkovho víťazstva. Aby toho nebolo málo, pri odchode do kabín mu brankár podal aj svoju hokejku. Dojatý chlapec sa už neubránil slzám.