Sexuálne hry manželov dopadli katastrofou: Hrôza, s čím musel muž utekať na pohotovosť!

Muž musel podstúpiť urgentnú operáciu.

To, čo bolo dôvodom, dostane asi každého. Pod nôž musel ísť, pretože mal v zadku osviežovač vzduchu Glade. Strčila mu ho tam jeho manželka. 40-ročný muž sa musel ponáhľať do nemocnice v Santo Domingu v Dominikánskej republike, kde ho operovali.

Podľa Ladbible trvala operácia dva hodiny a našťastie prebehla bez problémov. Muž sa v súčasnosti zo zranenia zotavuje. Jeho manželka mala tvrdiť, že mu osviežovač vzduchu strčila do zadku počas sexu, a to na mužovu žiadosť.

Odborníci varujú, že strkanie predmetov do častí tela pre sexuálne uspokojenie predstavuje nebezpečenstvo, môže spôsobiť krvácanie, poškodenie čriev alebo iné zranenia. Podľa nich je najväčším problémom to, že ľudia so svojimi zraneniami zo sexu nechcú chodiť do nemocnice. Podľa hovorcu nemocnice zažili už naozaj rôzne prípady, kedy mal človek niečo vo svojom tele. Od drevených hračiek až po baklažán.