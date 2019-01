Američania pobúrili Moskvu zadržaním ruského občania: Vinia ho z obchodu so zbraňami

Rusko žiada od Spojených štátov vysvetlenie v súvislosti so zadržaním svojho občana na tichomorskom území USA deň po tom, ako v Moskve zatkli občana USA pre podozrenie zo špionáže.

Oznámilo to v sobotu ruské ministerstvo zahraničných vecí. Agenti amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) zadržali Dmitrija Viktoroviča Makarenka 29. decembra na Saipane, hlavnom ostrove Severných Marián, ktoré sú tzv. nezačleneným územím USA v západnom Pacifiku. Predpokladá sa, že ho medzitým prepravili na Floridu, uviedlo ministerstvo.

Vo vyhlásení kritizovalo, že americké úrady neposkytli informácie o zadržaní Makarenka ruskej strane, ktorá sa o ňom dozvedela od rodiny tohto muža. "Predstavitelia USA - v rozpore s bilaterálnym konzulárnym dohovorom - neupovedomili o skutočnosti zadržania nášho občana v náležitej trojdňovej lehote. Nie je to po prvý raz, čo sa také niečo stalo. To, že Spojené štáty zanedbávajú svoje medzinárodné záväzky, sa stalo normou," citovala z vyhlásenia ruského ministerstva televízia CNN.

Americké súdne dokumenty ukazujú, že obžalovaný menom Dmitrij Makarenko bol zadržaný 29. decembra na Severných Mariánach pre podozrenie zo spriahnutia s cieľom vyviezť zbrojný tovar bez povolenia, pokusov o takéto činy a z prania peňazí. Z týchto činov obžalovala Makarenka ešte v júni 2017 federálna veľká porota na súde v štáte Florida a následne naňho vydali zatykač. Dokument podaný na federálnom súde na Severných Mariánach 31. decembra žiada o prevoz Makarenka do príslušného federálneho súdneho obvodu na Floride.

Americké ministerstvo zahraničných vecí ani FBI sa zatiaľ k záležitosti nevyjadrili. Zadržanie Makarenka prišlo v čase narušenia vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom pre obvinenia zo špionáže z oboch strán. Amerického občana Paula Whelana zadržali minulý týždeň v Moskve pre podozrenie zo špionáže. Jeho rodina takéto obvinenia odmieta s tvrdením, že do Ruska cestoval na dovolenku.

Whelana zatkli 15 dní po tom, ako sa údajná ruská špiónka Marija Butinová na americkom federálnom súde priznala k snahe preniknúť do politických kruhov v krajine a ovplyvniť vzťahy USA s Ruskom. Niekdajší americkí bezpečnostní predstavitelia vyjadrili pre CNN domnienku, že bez ohľadu na to, či je Whelan špiónom alebo nie, by jeho zadržanie mohlo byť odplatou ruskej vlády za stíhanie Butinovej.