Snehové peklo nekončí: Pozrite, čo nás čaká cez víkend!

V piatok večer, ale najmä v noci a počas soboty by malo na celom území Slovenska snežiť.

Predpovedá to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. V nedeľu by sa tak do zasneženého rána mala prebudiť väčšina obyvateľov.

"V nedeľu ráno sa bude väčšinou aj na juhu Slovenska v polohách do 250 metrov nad morom nachádzať snehová pokrývka - zväčša však len o hrúbke jeden až päť centimetrov. Ojedinele, najmä na juhu východného Slovenska, aj okolo desať centimetrov," píše SHMÚ. Podľa modelu Aladin sneh v nedeľu ráno nebude v južnej časti Trnavského a miestami v Bratislavskom kraji. Ďalšie modely však dávajú šancu aj týmto územiam.

V polohách 250 až 400 metrov nad morom predpokladajú modely na nedeľu ráno zväčša desať až 30 centimetrov snehu, ojedinele aj viac. Na hrebeni Malých Karpát bude napríklad v nedeľu ráno pravdepodobne 30 až 45 centimetrov snehu. V polohách vyšších ako 400 metrov nad morom by malo byť väčšinou 15 až 50 centimetrov, výnimočne aj viac.

Meteorológovia upozorňujú, že výška snehovej pokrývky závisí od viacerých faktorov. Dôležité je napríklad, či sa v danej lokalite zmení sneženie na dážď, či sa oteplí, alebo bude fúkať. "V predpovedi je ešte stále určitá miera neistoty, ale už nie veľmi veľká," poznamenali.