Železnice v piatok a v pondelok vypravia mimoriadne rýchliky: Voľné miesta sa už míňajú

V piatok a v pondelok 7. januára vypraví Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) mimoriadne rýchliky, aby pokryla zvýšený záujem ľudí o cestovanie.

V piatok pôjde mimoriadny vlak smerom na východ Slovenska, z Bratislavy vyštartuje o 13.49 h a do Košíc by mal prísť o 19.46 h. V pondelok 7. januára pôjde mimoriadny rýchlik opačným smerom. Z Košíc má plánovaný odchod o 14.14 h a do Bratislavy by mal prísť o 20.16 h.

Rýchliky bude tvoriť desať vozňov druhej triedy. "Ponúkajú ešte dostatok voľných miest," doplnil hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Okrem mimoriadnych rýchlikov bude podľa jeho slov od piatka do nedele 6. januára vypravených ešte 15 posilových vlakov, ktoré sú zapracované v cestovnom poriadku.

Čo sa týka aktuálnej obsadenosti vlakov, napríklad piatkový InterCity (IC) vlak s odchodom z Košíc o 11.12 h smerujúci do Bratislavy hlásil vypredané miesta na 95 %. Nasledujúci rýchlik na tejto trase s odchodom z Košíc o 14.07 h je obsadený na 69 %.

Záujem je aj o sobotňajšie (5. 1.) spoje. Napríklad IC vlak s odchodom z Košíc o 11.12 h je osadený na 84 % a rýchlik s odchodom z Košíc o 20.26 h, ktorý smeruje do Prahy, je obsadený na 63 %.