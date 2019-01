Muž našiel v lietadle tajomný list: Ľudia si ho prečítali, ten záver im teraz nedá spávať

Nestáva sa každý deň, že človek nájde záhadný, anonymne napísaný list, ktorý zostal v lietadle.

Používateľ Redditu zverejnil fotografiu listu, ktorý bol napísaný na zadnej strane vrecka určeného pri nevoľnosti. Používateľ, ktorý bol zamestnanec leteckej spoločnosti, napísal: "Keď som minulý rok čistil lietadlo, našiel som tento list. Kdekoľvek ste, dúfam, že to vyšlo." List bol napísaný 21-ročnou Andreou, ktorá si podľa Daily Mail vyliala svoje srdce počas letu z Miami do Washingtonu.

"Ak toto čítate, ahoj. Volám sa Andrea a veľmi sa nudím. Práve letím z Miami do DC. Mám 21 rokov. Tento lístok som si kúpila včera o štvrtej ráno, pretože som zaľúbená do môjho najlepšieho priateľa. Letí z Bostonu do New Orleans a medzipristátie má vo Washingtone. Ja tam vlastne bývam a rozhodla som sa, že ho prekvapím práve počas medzipristátia. Poviem mu, že som sa doňho zaľúbila," píše sa v liste.

Andrea ďalej vysvetlila, že je to jej posledná šanca vyjadriť svoje city, pretože odchádza študovať do zahraničia. "Na semester idem do Austrálie, takže ho neuvidím päť mesiacov. Toto je vážne posledná šanca." Listom si chcela uľaviť a zbaviť sa nervozity. "Som hrozne trápna, že to takto píšem, ale nudím sa, wifi nefunguje a som sku*vene nervózna."

"V každom prípade dúfam, že toto urobilo váš let trochu menej nudným. Urobte mi láskavosť a urobte dnes niečo bláznivé, tak ako ja. Veľa šťastia, ktokoľvek ste." Na Reddite spôsobil list hotový ošiaľ a komentovalo ho množstvo ľudí. Snažia sa zistiť, kto tajomná Andrea je a ako celý príbeh dopadol. Mnohí ľudia radia, aby ostatní nečakali na to, kým svojej láske povedia, čo k nej cítia.