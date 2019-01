Viete si urobiť poriadok vo svojich financiách? TOP 6 tipov, ako lepšie hospodáriť

Začiatok roka je ideálne obdobie na zlepšenie finančného hospodárenia vašej domácnosti. Upratať si vo financiách znamená - všetko si vopred naplánovať a s výdavkami počítať.

Odborníci na peniaze radia, ako na to, aby sa vám v roku 2019 lepšie darilo a dokázali ste si ušetriť viac, a pritom zvládnuť financovať všetky svoje výdavky! Najskôr by ste mali poznať, na čo peniaze míňate, ale aj to, aký príjem máte.

„Na to, aby sme mohli optimalizovať, je potrebné výdavky najprv poznať. Jednoduchou pomôckou je spísať si všetky príjmy a výdavky na papier či do počítača,“ odporúča analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková. Ako doplnila, časť výdavkov je pravidelného charakteru a vieme ich definovať prakticky okamžite, iné sa nevyskytujú až tak často, prípadne ich výška kolíše.

„Ozdravenie financií znamená začať rok sumárom svojich príjmov a výdavkov. Taktiež je dobré opäť si zadefinovať ciele. Ideálne podľa finančných mier 10:20:30:40,“ vysvetlil Pavel Bohuš, odborník na financie z PARTNERS GROUP SR. Alebo sa takémuto rozdeleniu snažiť postupne dopracovať.

Kde možno ušetriť

Lenka Buchláková, analytička, Slovenská sporiteľňa

Ušetriť sa dá napríklad delením vecí s rodinou, priateľmi či susedmi. To dobre funguje najmä pri veciach občasného použitia, ako je napríklad vŕtačka či strešný nosič na auto. Ušetriť sa dá aj tým, že namiesto stravovania v reštauráciách či vo fastfoodoch si zamestnanci budú nosiť do práce jedlo z domu. Práve varením si doma je možné ušetriť niekoľko desiatok eur mesačne.

Príklad

Rozdelenie príjmu 1 000 €

● Praktickou pomôckou, ktorou sa môže riadiť každý, je dodržiavanie ideálnych finančných mier, ktoré sú 10:20:30:40.

● Čistý príjem 1 000 €

● 10 % (100 €) - vytváranie rezervy (nepredvídateľné výdavky)● 20 % (200 €) - zabezpečenie na budúcnosť (napr. penzie)● 30 % (300 €) - maximálne dať na splátky úverov či pôžičiek (aj lízingu)● 40 % (400 €) - bežná spotreba domácnosti

Takto budete lepšie hospodáriť

Pripravte si plán

Spíšte si všetky príjmy a výdavky. „Moje odporúčanie pre každého človeka je dať si pripraviť individuálny finančný plán, ktorý spĺňa jeho krátkodobé aj dlhodobé ciele,“ radí Pavel Bohuš z PARTNERS GROUP SR. Odporúča dať si pripraviť plán u odborníka. Aj tí, ktorí sa nezveria do rúk expertom, by si mali finančný plán vytvoriť. Je dobré zadefinovať si finančné ciele na celý rok.

Nekupujte, čo nepotrebujete

Podľa štatistík každý Slovák ročne v priemere vyhodí viac ako 100 kíl potravín. V košoch často končí napríklad nespotrebovaná kozmetika, financie z peňaženky ťahá aj plytvanie vodou či energiami. Celkovo je to za rok pekná suma. Plaťte preto len za to, čo skutočne potrebujete a využijete.

Zbavte sa zlozvykov

Prestať fajčiť patrí asi medzi jedno z najčastejších predsavzatí. Okrem zdravotného faktora tohto neduhu ním trpí aj domáca kasa. Ak škatuľka bežných cigariet stojí 3,30 eura, tak pri spotrebe jedného balenia denne prídeme o celkom slušnú sumu peňazí. Mesačne zaplatí fajčiar 99 eur (za 30 dní). Ročne to predstavuje okolo 1 200 eur, čo nie je zanedbateľná suma. Môžete ju použiť na pravidelné sporenie, či si za ňu dopriať celkom slušnú dovolenku. Domácej kase pomôže aj obmedzenie pitia alkoholu.

Skroťte dlhy

Dôležité je zbaviť sa dlžôb čo najrýchlejšie a nastaviť si financie tak, aby ich bolo možné čo najskôr splatiť. Viacero úverov zlúčiť dokopy a refinancovať ich spoločným výhodnejším úverom. Dôležité je nevytvárať ďalšie dlhy.

Vytvorte si rezervu

Odborníci odporúčajú vytvoriť si rezervu, ktorá má byť vo výške 6-násobku mesačného príjmu. Na tvorbu krátkodobej rezervy by malo smerovať 10 % z príjmu. Bohuš upozorňuje, že ľudia často majú vytvorenú rezervu v určitej výške. Ale hneď ako získajú určité množstvo peňazí, minú ho na dovolenku či Vianoce. Je to nesprávne.

Kontrolujte dodržiavanie plánu

Rovnako dôležité, ako si predsavzatia dať, je kontrola ich dodržiavania. „Odporúčam, aby každý človek využíval služby profesionálneho finančného odborníka. Je to z jednoduchého dôvodu - ľudia nie sú k sebe objektívni,“ radí Bohuš. Ak sa pre neho nerozhodnete, snažte sa byť pri kontrole k sebe dostatočne kritickí.