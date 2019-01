Dominika Cibulková sa už teraz teší na potomka: Svoje dieťa do tenisu nútiť nebudem

Rozmýšľa o budúcnosti. Slovenská tenistka Dominika Cibulková (29) sa v blízkom čase nechystá skončiť s profesionálnou kariérou.

Napriek tomu však má predstavu, čo by rada robila, keď sa rozhodne zavesiť raketu na klinec. Prvoradá je jej spolupráca s akadémiou Love4Tennis, ale teší sa aj na rodinu.

„Nie, dieťa zatiaľ ešte nemám v pláne, ale teším sa naň,“ neustále opakuje v posledných dňoch Cibulková. „Momentálne som rada, že sa budem môcť aktívne zapojiť do výchovného procesu s tenisovou akadémiou Love4Tennis. Viem, aké je dôležité, aby mali mladí tenisti pri sebe osobu, ktorá ich bude usmerňovať. Za mnohé vďačím hlavne mojim rodičom. Keby nebolo ich, neviem, kam by som to dotiahla. Ako dieťa som bola pre moju výšku stále outsiderka, takmer všetci ma odpisovali a nedávali mi šancu. Napriek tomu ma nebolo treba nútiť do tréningov. Práve naopak, makala som na sebe veľmi rada už od detstva,“ priznala 160 cm vysoká tenistka v rozhovore pre Nový Čas.

„Akadémii sa, samozrejme, budem môcť viac venovať až po skončení kariéry. Zároveň som však rodinne založená. Teším sa na moment, keď si pôjdem s mojím dieťaťom prvýkrát zapinkať s loptičkou a raketou. Do tenisu ho však rozhodne nebudem nútiť. Či už by to bolo dievča, alebo chlapec,“ vyznala sa Dominika, ktorá sa už sústredí len na novú sezónu. „S trénerom Maťom Liptákom sme trochu zredukovali tréningy. Mali sme inú tenisovú i kondičnú schému. Mojím hlavným cieľom v novej sezóne je uhrať do Wimbledonu nejaký dobrý výsledok a zdvihnúť si renking, aby som sa v rebríčku dostala tam, kam podľa mňa patrím,“ uza- vrela Cibulková.