V dedinke pri Prievidzi stále žijú Vianocami: Pozrite si celú fotku, tá výzdoba vás zhypnotizuje!

Vianočná atmosféra sa nad Slovenskom vznáša aj naďalej. A sviatky sa nám nepripomínajú iba zasneženými chodníkmi a strieškami, ale aj výzdobou, ktorá ešte z ulíc nevymizla.

Vianoce prežíva každý inak. Niekoho tešia najmä darčeky, iného štedrá večera či spoločné chvíle s rodinou. Pre Ivetinho manžela sa Vianoce nezačnú, kým nemá vyzdobený dom. A svetelné reťaze na dome spestrujú ulicu vo Veľkej Lehôtke (okres Prievidza) aj po sviatkoch.

Do redakcie nám prišiel tip od fanúšika vysvieteného domu, ktorý nám zároveň poslal aj peknú fotku. Kontaktovali sme prekvapených majiteľov domu, ktorí nám o svojej tradícii povedali viac. Iveta prezradila, že je to vášeň jej manžela, ktorý takto zdobí už 6 rokov.

Výzdoba domu je vášňou Ivetinho manžela. Zdroj: Tip

"Môjmu manželovi to robí radosť. Dom vyzdobí už na Mikuláša a svieti až do Troch kráľov," prezradila Iveta. Tá zároveň podotkla, že sa to páči aj väčšine okoloidúcim. Možno vás prekvapí fakt, že účty za elektrinu sa im za 6 rokov počas obdobia Vianoc nedvihli. No Iveta dúfa, že to takto bude aj tento rok.