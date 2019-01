SHMÚ vydáva viacero výstrah: Niekde potrápia snehové jazyky, inde prudký vietor

Meteorológovia upozorňujú na silný vietor na horách, ale aj na sneženie a tvorbu snehových jazykov a závejov.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal viacero výstrah pre niektoré regióny Slovenska. Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre okresy Bratislava, Pezinok, Malacky, Nitra, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta a Trnava. Vietor môže podľa meteorológov dosahovať v nárazoch rýchlosť 45-55 km/h. Výstraha platí do 16.00 h.

SHMÚ upozorňuje aj na tvorbu snehových jazykov a závejov. Výstraha prvého stupňa platí do piatka (4.1), a to pre regióny Banská Bystrica, Brezno, Spišská Nová Ves, takmer celý Prešovský kraj a celý Žilinský kraj.

Meteorológovia varujú tiež pred silným vetrom na horách. Pre okresy Žilina, Námestovo, Martin a Dolný Kubín platí do večera do 18.00 h výstraha prvého stupňa.