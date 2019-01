Filipíny žiadajú špeciálnu výnimku: Ak im ju Saudi udelia, budú druhou krajinou na svete

Filipíny požiadali o povolenie pre svoju vlajkovú leteckú spoločnosť využívať vzdušný priestor Saudskej Arábie pri letoch smerujúcich do Izraela.

Oznámil to v stredu riaditeľ spoločnosti Philippine Airlines v snahe stať sa iba druhou leteckou spoločnosťou, ktorá by takéto povolenie po desaťročia trvajúcom zákaze získala. Ak by spoločnosť Philippine Airlines dané povolenie dostala, ušetrilo by jej to letový čas i náklady. Zároveň by mohla zaviesť priame lety do Tel Avivu v priebehu šiestich mesiacov, povedal pre tlačovú agentúru Reuters riaditeľ tejto spoločnosti Jaime Bautista s tým, že žiadosť bola podaná už vlani v októbri.

Saudská Arábia minulý rok v marci po prvý raz sprístupnila svoj vzdušný priestor pre komerčný let do Izraela indickej spoločnosti Air India, ktorá začala prevádzkovať priamu trasu medzi Naí Dillí a Tel Avivom. Rijád neuznáva židovský štát a týmto krokom sa ukončil 70-ročný zákaz. Išlo o diplomatický posun v čase, keď sa Izrael usiluje o kontakt s arabskými krajinami Perzského zálivu, ktoré rovnako vyjadrujú znepokojenie ohľadom záujmov Iránu v danom regióne. Zatiaľ nie je známe, či podobné povolenie dostane aj nejaká izraelská letecká spoločnosť.