Ako sa nám darilo v roku 2018: Kde sme získali oproti plánom najviac?

Opäť sa podcenili a znova sa tým aj náležite pochválili! Ministerstvo financií už štvrtýkrát za sebou hospodárilo oveľa lepšie, ako si pred začiatkom roka predsavzalo v schválenom rozpočte.

Oznámil to Peter Kažimír (50), ktorý odchádza z funkcie za guvernéra Národnej banky. Kým v roku 2015 to bola napríklad až miliarda k dobru, za vlaňajšok je to 791 miliónov. Kde sme získali oproti plánom najviac?

„Výsledok hospodárenia Slovenska je lepší, ako by ste čakali, dokonca lepší, ako sme my čakali,“ týmito slovami začal Kažimír svoje hodnotenie posledného roka. S premiérom Petrom Pellegrinim dvojica ocenila najmä efektívnejší výber dane z pridanej hodnoty. „Oproti plánu sme vybrali na DPH o 341 miliónov viac,“ prezradil Kažimír.

Vratky DPH sú pritom častým terčov pokusov o krádež zo štátneho rozpočtu. Napríklad len podnikateľ Ladislav Bašternák sa v novembri na súde priznal, že na vratkách DPH neoprávnene získal takmer dva milióny eur, ktoré neskôr vrátil. Celkovo štát na daniach vytiahol z firiem a ľudí takmer 11 miliárd, čo je síce najväčšia položka príjmovej časti, ale je to stále o pol milióna viac, než na začiatku roka plánoval. Otvoriť galériu Ekonomika v roku 2018 Zdroj: anc

Kažimír sa pochválil aj tým, že ľuďom na výplatných páskach pribudli peniaze v priemere viac ako o 6 %. „Inflácia bola okolo 2,5 %,“ dodal. Podľa premiéra ostane pozitívny trend zachovaný aj naďalej.

Ekonóm INESS Radovan Ďurana tvrdí, že čísla, ktoré boli prezentované, hovoria o tom, že ľudia platia viac daní, najmä na DPH. „Čísla, ktoré boli prezentované, nehovoria o tom, aký bude výsledný deficit verejnej správy. A až to sú tie kľúčové čísla, ktoré posudzuje Európska komisia,“ dodal Ďurana.

Rast (pokles) cien

Nehnuteľnosti + 176€/m2

Ceny bytov rástli v roku 2018 v dvojciferných číslach, priemerne sa zvýšila z 1 479 € na 1 655 € za m2 (11,9 %).

Potraviny + 1%

Podľa Štatistického úradu sa medziročne zvýšili ceny potravín o rovné 1 % (tovary a služby o 2,1 %).

Pohonné hmoty - 0,04€

V decembri sme za benzín platili priemerne 1,26 € a za naft u 1,22 €, rok predtým sme platili za benzín 1,3 € a naft u 1,18 €

Čerpanie eurofondov