Čo otrasie slovenskou politikou v roku 2019: Prezidentské voľby, ale aj voľba sudcov

Rok 2018 zásadne zmenil pomery na slovenskej politickej scéne. Na jeho začiatku zrejme nikto netipoval, že z čela vlády sa bude porúčať dovtedy neohrozený líder Smeru Robert Fico (54).

Aj nasledujúcich dvanásť mesiacov pritom sľubuje turbulentné obdobie, ktoré môže výrazne narušiť terajšie pozície v politike. Nový Čas sa pozrel na to, čo všetko bude hýbať slovenskou spoločnosťou.

Prezidentské voľby (marec)

Andrej Kiska opúšťa svoje miesto v Prezidentskom paláci. Na nové päťročné obdobie si robí zálusk približne tucet kandidátov, pričom všetkých verejnosť ešte nepozná. Medzi hlavných favoritov však patrí Robert Mistrík, ktorý môže spojiť viaceré opozičné strany. Smer stále čaká na oznámenie, či do boja nasadí silného favorita Miroslava Lajčáka a na alternatívne hlasy si robí zálusk Štefan Harabin.

Voľba ústavných sudcov (február) Otvoriť galériu Radoslav Prochazka Zdroj: anc

Už len pár dní majú organizácie na to, aby predstavili svojich kandidátov na ústavných sudcov. Dôležité posty, ktoré majú chrániť demokraciu v krajine, vo februári totiž opustí deväť ľudí. Sudcov bude voliť parlament a následne ich má menovať Andrej Kiska. Viacerí predpokladajú, že o post má okrem Radoslava Procházku či Petra Kresáka záujem aj Robert Fico.

Brexit (marec)

Na stole doteraz nie je schválená konečná dohoda medzi Európskou úniou a Britániou. Ostrovania pritom majú zo spoločenstva odísť už na konci marca. Odborníci predpokladajú, že väčší dosah bude mať odchod na Britov ako na Európsku úniu. Na druhej strane môže tento krok posilniť snahy o odtrhnutie v ďalších krajínách.

Eurovoľby (máj)

Slovensko sa v roku 2014 neslávne zapísalo do histórie ako krajina, v ktorej prišlo k urnám v eurovoľbách najmenej ľudí z celej Únie - len niečo nad 13 % voličov. Politické strany avizujú, že tentoraz spustia väčšiu kampaň, ktorá by mala prilákať aj viac Slovákov. V každom prípade sa predpokladá, že do europarlamentu sa dostanú aj nové strany, ktoré zvýrazňujú populistickú a protiúnijnú politiku.

Odhalenie objednávateľa vraždy Kuciaka

Polícia ku koncu roka odhalila mená údajných páchateľov brutálnej vraždy novinára a jeho priateľky, ktorých aj obvinila. K týmto menám však má pribudnúť ďalšie - toho, kto si popravu objednal. Jedna z vyšetrovacích verzií spomína medzi podozrivými aj Mariána Kočnera.