Manželia si založili perfektný biznis: Pes im zarobil obrazmi 4 000 €

Kanaďan Kenny s manželkou Denise si založili perfektný biznis! Naučili svojho psa Huntera kresliť a jeho umelecké diela predávajú na internete.

Dokopy tak zarobili už vyše 4-tisíc eur. Hunter je japonského plemena šiba inu. „Najprv sme Huntera naučili, ako držať štetec. Potom sme ho naučili, ako ním má hýbať po papieri a neskôr sme pridali aj farbu. Výsledok bol dosť prekvapivý,“ opisujú manželia začiatky.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Keď sa naučil kresliť, chcel to robiť stále. Snažíme sa však, aby to nepreháňal a aby ho to neomrzelo,“ pokračujú. Aktuálne má Hunter vlastný účet na instagrame, kde ho sleduje niekoľko tisíc ľudí, a internetovú stránku, kde sa dajú jeho psie diela kúpiť za 44 eur.