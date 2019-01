Smoliar Karius má dôvod na úsmev: Zbalil sexi modelku

Futbalový brankár Loris Karius (25) sa zapísal do histórie vďaka kiksom vo finále Ligy Majstrov medzi FC Liverpool a Real Madrid.

Nakoniec sa síce ukázalo, že podstatnú časť zápasu odohral nemecký gólman s otrasom mozgu, ktorý utrpel po strete s madridským kapitánom Sergiom Ramosom. Napriek tomu Liverpool po sezóne radšej opustil a zamieril na hosťovanie do tureckého Besiktasu Istanbul.

A zdá sa, že zmena mu prospela. Besiktas je v tabuľke na siedmom mieste, no na druhú priečku stráca len tri body. Karius chytá pod menším tlakom a našiel si aj novú sexi priateľku. Denník The Sun ich nachytal pri horúcich bozkoch koncom roka na pláži v Miami. Nemecká modelka Sophia Thomalla (29) je veru poriadna čertica. Potetovaná rebelka si prešla vzťahom aj so spevákom metalovej kapely Rammstein a na sociálnych sieťach sa nehanbí uverejňovať svoje odvážne fotografie. Snáď prinesie Kariusovi konečne šťastie či už bránke, alebo mimo nej.