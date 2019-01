Matka 3 detí sa chce stať najzapamätateľnejšou celebritou v krajine: Brutálne, čo kvôli tomu ide urobiť

Plastikami je priam posadnutá! Trojnásobná matka a modelka prehlásila, že nechce vyzerať ako "tuctovka", alebo že má vôbec nejaké deti.

Dvadsaťšesťročná Ava Van Rose sa živí ako modelka. Jej pravé meno je Bridget Byrne a okrem modelingu je aj matkou troch detí, no viac ju zaujíma kariéra. Na ulici by ste ju vďaka jej obrovským prsiam len tak ľahko neprehliadli, no jej to aj tak nestačí a chce ešte väčšie.

Žena z Dublinu vystúpila aj v šou Spackané plastické operácie, kde vyhlásila, že sa chce stať "najzapamätateľnejšiou írskou celebritou". Bridget išla pod nôž hneď niekoľkokrát. Dva razy si nechala zväčšiť prsia, dve plastiky podstúpila kvôli zadku a nechala si vysať tuk z brucha a chrbta, píše DublinLive.

"Nechcem vyzerať ako mama, nechcem vyzerať, akoby som mala dieťa. Telá matiek nie sú vôbec atraktívne. To nie je nič pre mňa. Ja som iná. Som chudá, úžasná a taká chcem aj ostať," dodala. Ava však so svojím telom stále nie je úplne spokojná a chcela by si znova nechať zväčšiť prsia. Neodrádza ju ani fakt, že koža na megaprsníkoch začala kvôli ich veľkosti praskať. "Aj tak chcem, aby boli väčšie," uzavrela modelka.