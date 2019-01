Príprava raňajok mohla skončiť katastrofou: Dievčina spravila chybu a takmer prišla o zrak

19-ročná Courtney Wood si chcela pripraviť raňajky, dopadlo to katastrofálne.

Dievčina sa so svojím príbehom rozhodla podeliť na internete. Chce totiž všetkých varovať pred nebezpečenstvom, ktoré sa jej stalo. Počas prípravy jedla si dala vajíčko do misky s vodou a na minútu ho vložila do mikrovlnnej rúry. Počas toho si dala slaninku na olej a čakala na vajce. Mikrovlna však nezapípala, preto ju vypla a misku vytiahla. Odložila ju bokom a skontrolovala slaninku.

Keď sa obrátila späť k vajíčku, nastala ohromná explózia. Vajce vybuchlo tesne pri jej tvári. Courtney pocítila neznesiteľnú bolesť a v momente prestala vidieť. Okamžite šla do kúpeľne, kde si dala zranenie pod prúd studenej vody. Zavolala svojmu priateľovi, ktorý jej privolal záchranku.

Ako informuje portál Stokesentinel, v nemocnici jej dali morfium proti bolesti. Popáleniny boli, našťastie, iba povrchné, no poškodili obe rohovky."Bola to tá najhoršia bolesť, akú som kedy zažila," ukončila svoje rozprávanie mladá žena.