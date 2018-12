Viky bola prvým bratislavským bábätkom narodeným po prijatí eura: Nový rok oslavujeme dvojnásobne

Začal sa písať rok 2009 a v hlavnom meste vrcholili oslavy príchodu eura. Mladá mamička Tamara však mala celkom iné starosti, čakala v pôrodnici na príchod svojej vysnívanej dcérky.

Prvé bratislavské eurobábätko Viktorka si dalo načas a prišlo na svet až po vyše troch hodinách po polnoci. Dnes je z nej už veľká slečna a svojim rodičom robí radosť nielen na Nový rok. Mamina Tamara má tú chvíľu v pamäti dodnes. „Na to sa nedá zabudnúť, vonku robili ohňostroje a my sme utekali do nemocnice. Dorazili sme pár minút po polnoci, malá prišla na svet až o 3.23 hod.,“ spomína hrdá mamička na narodenie svojej dcérky.

„S Viky sme mali dohodu, že vydrží do Nového roka a tak aj bolo,“ smeje sa šťastná mamina po desiatich rokoch. Veselá slečna dodnes robí radosť celej rodine.Dievčatko je so svojím dátumom narodenia spokojné. „Je to dobré, akurát dostanem ďalšie darčeky hneď po Ježiškovi a potom je to strašne veľa darčekov naraz,“ rozpráva dievčatko, ktoré rado chodí k moru a má kopu najrôznejších záujmov.

„Ako malá som chodila na tanečnú, potom na gymnastiku, volejbal, lyžovanie... Teraz najradšej jazdím na koníkoch, alebo sa hrám so svojím bratrancom a so sesternicou,“ prezradila. Oslava Nového roka je v ich rodine dvojnásobná. „Keď som na Silvestra v práci, prinesiem tortu, potom sa urobí večera s rodinou a Viky dostane darčeky k narodeninám. Oslavujeme vlastne celý deň až do rána,“ uzavrela mamina Tamara.