Bugár tvrdí, že Lajčákova demisia nie je dokonaná: Takýto by mal byť postup

Demisia ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) ešte nie je dokonaná.

V rozhovore pre TASR to uviedol predseda Mosta-Híd Béla Bugár. Podľa dohody by mal byť ďalší postup taký, že prezident SR Andrej Kiska ministrovu demisiu prijme a hneď na to Lajčáka opäť vymenuje na základe návrhu premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Kedy sa tak má stať, Bugár nepovedal.

Lajčák podal demisiu pre situáciu okolo Globálneho paktu OSN o migrácii a pre spory o tom, či Slovensko malo ísť na rokovanie o kompakte do Marrákeša. Lajčák presadzoval účasť Slovenska na zasadnutí, rovnako aj Most-Híd. Zvyšok koalície nie, tvrdo proti bola SNS, ktorá Lajčáka niekoľko dní kritizovala. Most-Híd sa ministra zastal a zdôrazňoval, že jeho odchod by mohol signalizovať zmenu v zahraničnej politike Slovenska.

S Lajčákovou demisiou nesúhlasil ani premiér Pellegrini, prezident Kiska si bral na rozhodnutie čas. Lajčák prezidenta po rokovaniach s Pellegrinim a šéfom Smeru-SD Robertom Ficom, ktorí mu dali garancie týkajúce sa zahraničnej politiky Slovenska, informoval o stiahnutí demisie a zotrvaní na poste ministra zahraničných vecí. Prezident jeho rozhodnutie zobral na vedomie.

Most-Híd v súvislosti so zahraničnou politikou Slovenska zdôrazňuje, že trvá na tom, aby bola proeurópska a proatlantická. Bugár si nemyslí, že by zahraničnú politiku diktoval po novom šéf SNS a Národnej rady SR Andrej Danko. Podľa Bugára ju robí naďalej Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.