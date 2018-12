Dievčatko napísalo ockovi († 40) list do neba: Že dostane takúto odpoveď, nečakalo ani vo sne!

Malé dievčatko napísalo list svojmu otcovi, ktorý bol adresovaný „do neba“.

Žiadalo ho, aby sa vrátil domov na Vianoce. Od Royal Mail dostalo naozaj nádhernú odpoveď. Madison Danter (6) dostala list, v ktorom bolo napísané, že jej otec Thomas Danter určite poštu dostal, hoci to bolo náročné. Jej ocko zomrel ako 40-ročný, dva roky po operácii srdca. Zanechal za sebou päť detí.

Lewisa (23), Chloe (18), Thomasa (16), Jamesa (13) a Madison (6). Ich strýko Shane Danter (49) povedal, že Madisonino jediné želanie na Vianoce bolo, aby sa ich ocko vrátil z neba. „List znamenal pre Madison tak veľa, že pracovníci v Royal Mail urobili viac, než bola ich povinnosť,“ povedal pre portál Metro strýko Shane. Svojej neterke povedal, aby napísala ockovi a nechala list tak, aby uvideli mágiu Vianoc.

Na druhý deň list zobral a hodil do schránky. O dva dni neskôr dostali list od manažéra pošty. „Doručujeme vianočné priania, ale tento list bol naozaj špeciálny. Rozhodli sme sa teda kontaktovať ťa osobne a informovať o tom, že sme úspešne doručili list pre tvojho ocka. Bolo to ťažké, vzhľadom na všetky hviezdne objekty. Môžeš si však byť istá, že sme list bezpečne doručili. Royal mail vie, že je dôležité doručiť všetky zásielky, hlavne takúto. Budeme pokračovať v tom, aby sme všetky listy do neba doručili. Krásne Vianoce.“

Podľa Shanea sa Madison stále pýta, prečo jej otec nie je s ňou.