India chystá veľké veci, pred nimi sa to podarilo iba Rusku, USA a Číne

Prvú misiu s ľudskou posádkou na obežnú dráhu Zeme by mala India vyslať do roku 2022. Uviedli to v piatok predstavitelia indickej vlády.

Podľa vyhlásenia vlády by na projekt mali vyčleniť 1,4 miliardy dolárov. Daná suma by z Indie urobila krajinu s najlacnejším vesmírnym projektom zahŕňajúcim ľudskú posádku na svete, informovala agentúra AFP. V prípade úspechu by sa krajina stala popri Rusku, USA a Číne iba štvrtým štátom na svete, ktorý vyslal na orbitu Zeme ľudskú posádku. Moment, ktorý navždy zmenil ľudské dejiny: Už za pár mesiacov si môžete spraviť výlet do vesmíru aj vy Indickí predstavitelia veria, že vesmírny program podporí rast ekonomiky, vytvorí nové pracovné miesta a prispeje k nadobudnutiu nových spôsobilostí v zdravotníctve, poľnohospodárstve a boji proti znečisteniu prírody. Misia s ľudskou posádkou by z Indie v tejto súvislosti podľa vládneho vyhlásenia urobila "partnera v budúcom globálnom výskume vesmíru a bola by pre krajinu dlhodobo prínosná". India v poslednom desaťročí výrazne investovala do vlastného vesmírneho programu. Už v roku 2013 vyslala krajina sondu na obežnú dráhu Marsu, pričom v roku 2019 plánuje odoslať misiu bez ľudskej posádky k Mesiacu. Naí Dillí v súčasnosti súťaží s ostatnými krajinami o podiel na trhu so satelitmi a verí, že úspešná nízkonákladová misia na obežnú dráhu s ľudskou posádkou by bola v tomto kontexte dobrým marketingovým ťahom.