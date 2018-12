Nový kouč United zmenil len jednu vec: Mourinho to v šatni nikdy nerobil

Na lavičke Manchestru United sedel len v dvoch zápasoch a anglické médiá sa zhodli, že jediná zmena, ktorú urobil v tíme, prináša osoh. Stačilo vraj pozrieť na futbalistov, ktorí na trávnik vybiehajú s úsmevom na tvári, a nie zamračení ako za čias jeho predchodcu.

A čo to vlastne Ole Gunnar Solskjaer (45) robí inak ako jeho slávny predchodca José Mourinho (55), ktorý bol pyšný na svoju prezývku „Special One“? Je to naozaj iba drobnosť! Zatiaľ čo Portugalčan v šatni hovoril iba on sám, nepripúšťal žiadne debaty či nebodaj otázky, tak sympatický Nór vraj príde pred každým tréningom či zápasom do šatne, kde povie svoju predstavu a očakáva reakcie svojich zverencov. Ba dokonca ide za každým jedným a pýta sa ho na názor.

Podľa britského portálu Telegraph Solskjaer od začiatku tvrdil, že zlé výsledky sú dôsledkom zlej alebo žiadnej komunikácie. „Niekomu stačí slovko, dve, s iným treba hovoriť dlhšie a trpezlivo,“ dodal Ole Gunnar, ktorý bezpochyby narážal na Paula Pogbu, ktorý Mourinhovi nevie prísť na meno. Že tento jeho recept na Pogbu zaberá, hovoria aj zápasové štatistiky. Francúz dal v každom z dvoch zápasov pod vedením Solksjaera dva góly a a na dva prihral...