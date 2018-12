Jozef chcel zastreliť diviaka, trafil kamaráta do krku: Pavol bojuje o život!

Miluje hory, lesy, ryby, prírodu a je veľkým nadšencom poľovníctva. Teraz bojuje o život ako lev. Pavol (43) z Gbiel (okr. Skalica) si vo štvrtok pred obedom vyšiel s kamarátom, veľmi dobrým poľovníkom Jozefom (56) do chotára neďaleko Šaštína-Stráží.

Podľa polície Jozef zbadal diviaka a chcel ho zastreliť z brokovej dvojky. Časť vypálenej strely však nešťastne zasiahla druhého muža do krku a spôsobila mu ťažké zranenia. Pavlovi známi sú z tragédie otrasení. „Ja som sa len dozvedel, že postrelili Palina, ale neviem ani ako a ani to, v akom je stave. Obaja sú skvelí poľovníci. Palino je dokonca predsedom Poľovníckej spoločnosti Kuklov. Som v šoku,“ povedal krátko po udalosti poľovný hospodár Pavol Toma.

Po tom, ako sa dozvedel o strašnom nešťastí, okamžite odvolal všetky poľovačky. „Ja neviem, čo sa to deje, no je to už tretie nešťastie v krátkej dobe. Veľmi ma to mrzí,“ dodal hospodár. Pavol leží v bratislavskej nemocnici vo veľmi vážnom stave. Je po operácii.

„Je to veľké nešťastie. Len v auguste im z ničoho nič zomrel náhle otec. Aj on bol vášnivý poľovník.povedala rodinná príbuzná. Poľovníci išli podľa mužov zákona spolu dohľadávať zver, ktorá bola deň predtým postrelená. Jozef zbadal diviaka a chcel ho streliť zo strelnej zbrane - brokovej dvojky.

„Časť vystrelenej strely zasiahla druhého muža a spôsobila mu podľa predbežnej lekárskej správy ťažké zranenia. Polícia podrobila muža, ktorý vystrelil, orientačnej dychovej skúške na alkohol, ktorá bola negatívna a zaistila mu zbraň s nábojnicou. Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví a vykonáva ďalšie procesné úkony na objasneniu stavu veci,“ povedala trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

Séria tragických udalostí

10. november

Darina († 29) sa zúčastnila poľovačky v Mojmírovciach ako honec so svojím psom, keď jednému z poľovníkov pri prebíjaní vystrelila zbraň. Broky nešťastne zasiahli Darinu priamo do chrbta, tragédii sa prizeral jej milovaný partner Dominik, ktorý stál asi meter od nej. Žena, žiaľ, v nemocnici zraneniam podľahla.

21. december

Miloša († 58) pri poľovačke na diviaky v Trstíne zasiahla strela od kamaráta. Napriek obrovskej snahe sa muža zachrániť nepodarilo. Miloš po sebe zanechal manželku a dve dcéry len tri dni pred Vianocami.