Ako bude vyzerať nová päťdesiatlibrová bankovka? Kandidátov je hneď niekoľko

Expremiérka Margaret Thatcherová a vedec Stephen Hawking sa dostali do užšieho výberu britských osobností pre novú verziu 50-librovej bankovky.

Guvernér Anglickej banky (BE) Mark Carney v tomto roku vyhlásil, že nové polymérové platidlá budú oslavovať britské úspechy vo vede. Banka pôvodne oznámila, že do úvahy prichádzajú iba osobnosti, ktoré dosiahli uznanie v oblasti vedy, ale neskôr na najnovší zoznam zaradila aj zmienenú konzervatívnu expremiérku. Pravicová blogérska stránka Guido Fawkes spustila online petíciu za to, aby sa Thatcherová stala novou tvárou zmieneného platidla.

Počas šesťtýždňového nominačného procesu, ktorý sa skončil 14. decembra, BE prijala takmer 230.000 nominácií. Na užšom zozname sa nachádza 992 vyhovujúcich mien, informuje internetový denník The Independent. Medzi ďalšími kandidátmi sú matematička Ada Lovelaceová, kryptograf Alan Turing, chemičky Rosalind Franklinová a Dorothy Hodgkinová, ako aj odborník na výživu Magnus Pyke a paleobotanička Marie Stopesová.

Víťaza súťaže oznámi BE na budúci rok v lete. Nová polymérová bankovka nahradí súčasné papierové platidlo, na ktorom sú vyobrazení priekopníci priemyselnej revolúcie Matthew Boulton a James Watt. Päťdesiatlibrovka je poslednou britskou bankovkou, ktorú čaká technologická modernizácia.